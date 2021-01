“Podemos entrar para a história do Santos”

O Santos volta a enfrentar o Boca Juniors pela Libertadores nesta quarta-feira. A partida acontece na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília), e representa o jogo de volta da semifinal da competição.

O lateral-direito Pará falou nesta segunda sobre a importância da partida. O jogador destacou que a equipe pode “entrar para a história do clube” e que espera que o time faça um bom jogo para confirmar a vaga na decisão do torneio continental.

“A gente sabe da importância do confronto. Assim como o Madson falou, é o jogo da década. A gente tem tudo para entrar para a história do clube. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Boca. Apesar de jogarmos em casa, é sempre complicado jogar contra eles. Espero que possamos fazer uma grande partida na quarta-feira e coroarmos nossa classificação para a final”, disse à Santos TV.

Pará ainda destacou o que a classificação para a final representa em sua carreira. “É um momento único para mim. Já tive a oportunidade de conseguir esse título importante, mas pretendo conquistar mais e mais. Não é à toa que voltei para cá, minha casa. Eu procuro passar um pouco da minha experiência para os mais jovens para que juntos a gente seja mais forte”, declarou.

O lateral também falou sobre como a vitória no clássico contra o São Paulo dá mais confiança para o Peixe enfrentar o time argentino. “Sabíamos que seria um jogo difícil. A gente vinha de quatro resultados negativos no Campeonato Brasileiro e precisávamos somar pontos. Graças a Deus conseguimos fazer um belíssimo jogo no Morumbi contra o São Paulo, que é líder do campeonato. A gente está de parabéns e isso nos dá mais força para o jogo de quarta”, concluiu Pará.

Na partida de ida, as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0 na Argentina. Com isso, o Santos precisa de uma vitória para conquistar a classificação para a final da Libertadores.