Poderosa de Amor Sem Igual imita ‘condenadas’ da Globo com conversão · .

Amor Sem Igual chega no fim nesta segunda (18) e, assim como aconteceu com várias mulheres consideradas problemáticas na ficção, Poderosa (Day Mesquita) imitará o destino de algumas “condenadas” das novelas da Globo e recorrerá à Bíblia para consertar seu passado.

Na reta final da trama de Cristianne Fridman, a protagonista da Record viu na religião uma válvula de escape para trazer sua redenção e, de quebra, ajudá-la a selar um relacionamento saudável com Miguel (Rafael Sardão) –homem temente a Deus e seu interesse amoroso no folhetim.

Porém, apesar de esse tipo de fórmula parecer previsível em uma novela de uma emissora abertamente evangélica, usar a religião como modo de redimir um personagem ficcional é um truque já bem conhecido na dramaturgia.

O . listou outras personagens que também trilharam esse caminho de redenção espiritual. Confira quem mais se aproximou dos ensinamentos biblícos para viver uma nova vida:

Josiane virou demônio em folhetim

Josiane, de A Dona do Pedaço

A vilã de A Dona do Pedaço (2019) aprontou poucas e boas com Maria da Paz (Juliana Paes). A garota foi a mentora do incêndio da fábrica da boleira, matou Jardel (Duio Botta) e Lucas (Kainan Ferraz) e expulsou a mãe de casa depois de conseguir a escritura da mansão.

Mas, na reta final, a moça foi condenada pela morte do casal e se converteu à religião evangélica quando ainda estava encarcerada. No entanto, o público descobriu no último capítulo da trama que a mudança da jovem era uma farsa.

Ela matou Régis (Reynaldo Gianecchini) ao jogá-lo de cima de um viaduto e aproveitou uma missão humanitária para se aproximar do evangélico milionário Joziel (Mateus Solano) e dar um golpe no rapaz. Por fim, a vilã olhou diretamente para os telespectadores e, literalmente, virou um demônio de olhos pretos.

Larissa mudou de vida na igreja

Larissa, de Verdade Secretas

Grazi Massafera deu a vida à modelo Larissa em Verdades Secretas (2015). Apesar da aparente rotina luxuosa da profissão, a loira se afundou nas drogas pesadas para fugir da relação tortuosa com a mãe Divanilda (Ana Barroso) –a veterana a encorajava a se prostituir para sustentar a família.

O vício aumentou conforme o andamento do folhetim e a personagem foi parar na Cracolândia. Lá, Larissa conheceu o missionário Emanoel (Álamo Facó) e, depois de muita insistência, ele a fez desistir das drogas e ela se converteu.

No fim da trama, a ex-modelo se tornou missionária e começou a trabalhar no mesmo projeto social que a tinha recuperado da dependência química.

Gina encontrou o amor na igreja

Gina, de Amor À Vida

Recatada, Gina (Carolina Kasting) sofreu duros golpes em Amor à Vida (2014). No começo da trama, ela se envolveu com Herbert (José Wilker) mas, no dia em que o médico conheceu sua família, a moça descobriu que o veterano poderia ser seu verdadeiro pai. No passado, Ordália (Eliane Giardini) havia tido um romance com o personagem.

Desolada, Gina procurou respostas na religião depois do episódio de incesto e conheceu Elias (Sidney Sampaio) na igreja evangélica. O casal acabou se aproximando nos cultos e, no fim da trama, a personagem se casou com ele.

Wanda se apegou a bíblia na prisão

Wanda, de Salve Jorge

Depois de muito aprontar como comparsa de Lívia (Claudia Raia) no esquema internacional de tráfico sexual, Wanda (Totia Meireles) foi presa na reta final de Salve Jorge (2012). Assim como Josiane, ela conheceu o evangelho na cadeia.

Na época da exibição da trama, a conversão da bandida foi considerada uma surpresa. No entanto, também teve telespectador que encarou a história de Wanda como uma crítica aos condenados que fingem terem se convertido ao evangelho para se verem livres dos erros do passado.

