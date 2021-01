Poderosa encontra ‘final feliz’ bem debaixo do próprio nariz · .

Em uma cama de hospital, Poderosa (Day Mesquita) perceberá que o “final feliz” de Amor Sem Igual sempre esteve bem debaixo de seu nariz. Ela abrirá a Bíblia que ganhou de Miguel (Rafael Sardão) pela primeira vez e encontrará um bilhete do agrônomo. A mensagem vai inspirá-la a acertar as contas com o passado e correr atrás do grande amor de sua vida na novela da Record.

A garota de programa tem comido o pão que o diabo amassou desde que Tobias (Thiago Rodrigues) jogou a culpa pelo assassinato de Ramiro (Juan Alba) em suas costas no folhetim de Cristianne Fridman. Ela está escondida em um posto de gasolina à beira da estrada e, para piorar a situação, também precisou se prostituir em troca de comida.

A protagonista de Day Mesquita ainda será alvo de um atentado encomendado pelo playboy nas cenas que serão exibidas a partir desta sexta (8). Ela será perseguida por policiais encarregados por Fonseca (Thierry Figueira) de atirarem para matar na meia-irmã de Fernanda (Barbara França).

Acertada em cheio, a ruiva decidirá lutar uma última vez pela própria vida ao ouvir a voz do produtor rural interpretado por Rafael Sardão. Depois de contratar um detetive para encontrar a ex-namorada, o sócio de Oxente (Ernani Moraes) chegará à parada de caminhoneiros a tempo de prestar os primeiros socorros.

Desesperado, o comerciante levará a jovem às pressas para uma emergência hospitalar, em que ela ficará sob os cuidados de Furacão (Dani Moreno). A mãe de Caio (Henrique Camargo) explicará que a amiga precisa agradecer mais uma vez a Miguel por ter salvo a sua vida.

Naquela noite, sem conseguir dormir, Poderosa encontrará o Livro Sagrado que ganhou do rapaz em sua malfadada festa de aniversário. Ela se surpreenderá ao perceber que há um envelope escondido dentro da Bíblia, com uma mensagem de Miguel –ele a chamará pelo nome de Angélica e a incentivará a reescrever a sua história.

A prostituta fará um esforço para se ajoelhar à beira do leito e cairá no choro como uma criança em uma oração para pedir ajuda a Deus. Ela se levantará disposta a passar uma borracha nos erros que cometeu durante sua vingança e a seguir por outro caminho –o primeiro passo será pedir para que Maria Antônia (Giselle Batista) a leve para ser batizada na mesma igreja que a sua família frequenta.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Confira o resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 8 de dezembro

Fonseca afirma que destruiu o laudo original, mas que pode prestar depoimento contando tudo o que sabe. O delegado ainda afirma que não há nenhuma prova que o ligue a Tobias, o que é refutado por Jorge, que manda Leandro entrar. No posto de gasolina, Poderosa vê a amiga Leilinha sendo agredida por um caminho e parte em seu socorro.

Leilinha revela que foi despejada e não tem para onde ir. Poderosa pede para a garota de programa procurar Olympia no Night Club e dizer que é um pedido dela. Leilinha revela que o detetive felipe foi contratado por Miguel. Observando as duas conversando, o caminhoneiro se lembra de Poderosa e pega o celular.

Rosa Flor revela ao delegado que Tobias esteve no presídio atrás de Leandro e que a conversa foi grampeada. Tobias pega o celular e tecla para Donatella, que não atende. O detetive Felipe diz a Miguel que acha que Neco sabe do paradeiro de Poderosa. Miguel vai com Felipe ao posto, e os dois conversam com Neco, mas, quando ele faz que vai contar a verdade, a polícia chega.

No Night Club, Leilinha fala com Olympia, que fica aliviada ao saber notícias de Poderosa. Delegado Jorge fica sabendo da batida no posto e vai para lá. O caminhoneiro mostra para um policial aonde Poderosa está escondida. Quase capturada, Poderosa consegue entrar num matagal ao lado, porém, os policiais disparam em sua direção. Miguel se desespera.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.