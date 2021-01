Poderosa enfia o pé na lama e faz programa em troca de comida · .

RESUMO: Acusada injustamente de assassinar Ramiro (Juan Paiva), Poderosa (Day Mesquita) precisará se esconder em uma parada no meio da estrada. A jovem voltará a se prostituir para não passar fome, mas passará por apuros ao ser reconhecida por um de seus clientes. O caminhoneiro entregará o paradeiro da meia-irmã de Fernanda (Barbara França) para a polícia

Segunda, 4/1

Apavorado, Tobias adentra sua suíte em busca da câmera escondida que lhe foi revelada em uma mensagem anônima. O rapaz vasculha tudo até que acha a câmera espiã. Checa com os seguranças se Poderosa ou outra pessoa pediu a instalação do equipamento e a resposta é negativa. Tobias descobre que há outras câmeras escondidas espalhadas por toda a mansão.

Escondida, Poderosa observa Miguel indo embora do posto de gasolina. Entra na lanchonete do posto e é reconhecida por Neco, que promete proteger ajudá-la. Ela agradece e diz que nunca irá se esquecer. Porém, Fonseca e Mosar chegam no mesmo posto. Procurando por Poderosa, vão em direção a lanchonete.

Com o auxílio de Neco, Poderosa consegue despistar os policiais. Após sepultamento de Ramiro, Delegado Fonseca negocia a alteração do resultado de perícia com Tobias. Fonseca dá o seu preço e Tobias aceita. Rosa Flor fica sabendo da morte de Xavier e diz que a bala encontrada em no corpo do motorista é a mesma que tirou a vida de seu patrão, Ramiro.

Os seguranças encontram as câmeras espiãs e são a entender que Olympia e Maikitaison viviam com atitudes suspeitas. Tobias pede uma arma e para ir atrás da cafetina.

Terça, 5/1

Segurança acalma Tobias, diz que não há certeza na suspeita e o convence a não ir sozinho atrás de Olympia. Durante conversa, Pedro Antônio começa a fazer Fernanda mudar sua opinião sobre o papel de Poderosa na morte do pai. Durante jantar no sítio, Miguel comenta para Hugo que gostaria que Poderosa lhe pedisse ajuda.

Ainda na casa de Miguel, José Antônio comenta como o irmão, Antônio Junior, parece estar se reabilitando de verdade na clínica. Cindy liga para Olympia contando que está bem acolhida na casa de Oxente e Zenaide. Tobias invade o Night Club e oferece dinheiro a Olympia, mas sem citar as câmeras escondidas diretamente.

A mademoiselle não aceita e o manda embora. Tobias conclui que ela teria aceitado o suborno se tivesse mandado instalar o sistema de vigilância espião. De volta a mansão, Tobias se depara com Rosa Flor, que já o estava esperando. A agente da Polícia Federal lhe fala que o motorista de Ramiro também foi assassinado.

Tobias liga para Fonseca e fala que Xavier foi assassinado. Tobias diz ao delegado que desconfia que Ramiro foi quem matou o motorista e pede que o delegado encontre Cindy. Poderosa é flagrada no posto de gasolina por Leilinha, outra garota de programa.

Quarta, 6/1

Ao ver Neco e Poderosa assustados, Leilinha revela que estava brincando e que jamais faria isso com a amiga. Mosar vai até a casa de Oxente e Cindy fica com medo de ser presa. Porém, Oxente e José Antônio conseguem despistar o policial.

Miguel pede a ajuda de um investigador particular para encontrar Poderosa. Tobias vai até o presídio pedir que Leandro lhe ensine a lavar dinheiro. Na delegacia, Rosa Flor e o delegado federal Jorge confrontam Fonseca sobre sua parceria com Tobias.

Quinta, 7/1

Delegado Fonseca diz que Jorge e rosa flor estão blefando, porém, a policial federal afirma que têm provas e uma testemunha, que é revelada ser Mosar. Miguel apresenta para Furacão o detetive particular Felipe, que contratou para encontrar Poderosa. Pedro fala para José Antônio que o novo franqueado foi um sucesso. Delegado Fonseca recebe voz de prisão.

Tobias convence Fernanda a dar mais uma chance para ele voltar a trabalhar na agência. Dona Sonia e Fabiana se aborrecem aborrecidas com a atitude de Fernanda. Em conversa pelo celular, Tobias avisa a Donatella que finalmente estará de volta a Brás Talentos. No posto de gasolina, Leilinha leva comida para poderosa e as duas veem Felipe mais adiante.

Ficam apreensivas. Leilinha resolve ir até felipe lhe oferecer um programa. O detetive não aceita e começa a perguntar por Poderosa, mas Leilinha diz que não tem tempo para perder e sai. Olympia liga para Tobias e diz que Fonseca está preso e o próximo a usar algemas será ele.

Rosa Flor diz saber que Fonseca falsificou o resultado comprovando que Tobias matou Ramiro. Jorge oferece o benefício de uma delação premiada em troca do resultado original.

Sexta, 8/1

Fonseca afirma que destruiu o laudo original, mas que pode prestar depoimento contando tudo o que sabe. O delegado ainda afirma que não há nenhuma prova que o ligue a Tobias, o que é refutado por Jorge, que manda Leandro entrar. No posto de gasolina, Poderosa vê a amiga Leilinha sendo agredida por um caminho e parte em seu socorro.

Leilinha revela que foi despejada e não tem para onde ir. Poderosa pede para a garota de programa procurar Olympia no Night Club e dizer que é um pedido dela. Leilinha revela que o detetive felipe foi contratado por Miguel. Observando as duas conversando, o caminhoneiro se lembra de Poderosa e pega o celular.

Rosa Flor revela ao delegado que Tobias esteve no presídio atrás de Leandro e que a conversa foi grampeada. Tobias pega o celular e tecla para Donatella, que não atende. O detetive Felipe diz a Miguel que acha que Neco sabe do paradeiro de Poderosa. Miguel vai com Felipe ao posto e os dois conversam com Neco, mas quando ele faz que vai contar a verdade, a polícia chega.

No Night Club, Leilinha fala com Olympia, que fica aliviada ao saber notícias de Poderosa. Delegado Jorge fica sabendo da batida no posto e vai para lá. O caminhoneiro mostra para um policial aonde Poderosa está escondida.

Quase capturada, Poderosa consegue entrar num matagal ao lado, porém os policiais disparam em sua direção. Miguel se desespera.

