Poderosa larga vida bandida, troca de nome e recebe ‘milagre’ · .

RESUMO: Após encarar a morte de frente, Poderosa (Day Mesquita) desistirá de sua vingança e deixará a vida de garota de programa para trás. A ruiva assumirá o nome de batismo e pedirá a todos que a chamem de Angélica. Ela também se converterá e passará a frequentar a mesma igreja da família de Maria Antônia (Giselle Batista). Ela ainda ganhará uma segunda chance com Miguel (Rafael Sardão)

Segunda, 11/1

Escondida no matagal perto do posto de gasolina, Poderosa é baleada por policiais. Miguel avisa para Rosa Flor e delegado Jorge, que acabam de chegar ao local do tiroteio, sobre a situação de Poderosa. Miguel entra na caminhonete e vai atrás da amada. Depois de desmaiar, Poderosa acorda ao som dos gritos de Miguel chamando por ela.

Com dificuldade, Poderosa se levanta e vai em direção a ele. Ao se encontrarem, Poderosa pede que Miguel a salve. Furacão avisa Duplex, Hugo e Juliano que acertaram um tiro em Poderosa. No hospital, Miguel pergunta a médico sobre estado de Poderosa. O doutor responde que ela vai precisar de uma cirurgia para retirar bala alojada no fígado.

Na mansão, Dona Norma diz para Tobias que ficou arrasada com o que aconteceu com Poderosa. Revoltado, Tobias indaga como ela pode defender uma assassina. Norma revela saber que foi ele quem matou Ramiro e mostra provas. Jorge e Rosa Flor entram, dando voz de prisão a Tobias por todos seus crimes.

Fernanda, Olimpia e Miguel ficam sabendo da prisão de Tobias. Antônio Junior, com ótimo semblante, volta a casa de Oxente. O rapaz dá um oi para Cindy, que sorri, emocionada. Os dois pedem perdão um para o outro. Rosa Flor chega no hotel em que Leandro está hospedado e lhe dá voz de prisão pelo abuso de Maria Antônia.

Terça, 12/1

Toda esbaforida, Furacão chega ao hospital para visitar Poderosa, uma semana depois do tiroteio. Conta a amiga que Miguel salvou sua vida mais uma vez. Poderosa afirma a Furacão que está mudada. No presídio, Carmem desmaia ao saber que Yara jogou seus bichos de pelúcia no lixo e conta a Bento que os bichinhos estavam cheios de diamantes.

Bento desmaia. Voltando do mercado, Yara e Wesley são abordados por Ernani, que a xinga. Yara liga para a polícia. No Mercadão, Peppe comemora, com Serena, Miguel e Oxente, ter conseguido vender croquis de uniformes, a conquista de Caio e Santiago, que agora tem contrato com um time de futebol europeu, e as prisões que Rosa Flor conseguiu fazer.

Miguel diz a Oxente que sempre estará com Poderosa, mas que agora é ela que tem que querer estar com ele. Miguel ainda fala que José Antônio pediu a mão de Gisele em namoro. No sítio, Antônio Júnior e Cindy dizem que se amam. No Club, Olympia, Maikitaison, Leilinha e Neco se aprontam para sair e resgatar garotas de programa das ruas.

Poderosa, ainda no hospital, sem conseguir dormir, se vira, vê a bíblia que ganhou de Miguel e começa a ler. Várias memórias lhe vêm à mente. Emocionada, percebe que Deus sempre esteve ao seu lado.

Ela se surpreende com um envelope pequeno que encontra no meio da Bíblia. Vê que é uma mensagem de Miguel. No texto, a chama pelo nome, Angélica, e diz que agora ela pode reescrever sua história.

Quarta, 13/1

Ajoelhada, Poderosa chora como uma criança. Maria Antônia diz a Miguel que Poderosa receberá alta do hospital. Cindy avisa Antônio Júnior que está indo embora. Ela não acha certo morar lá enquanto não estiver casada. Antônio Júnior pede para marcar a data do casamento logo e leva Cindy para o Mademoiselle Olympia Night Club.

Geovani orienta a neta Donatella para que não crie falsas esperanças com Tobias. Furacão revela à Poderosa que está vendo casa para comprar e, que assim que encontrar, vai se casar com Duplex. No presídio, Tobias, Lenadro e Fonseca compartilham a mesma cela especial. Fonseca sugere que eles joguem pôquer.

Leandro provoca Tobias, que não gosta. Caio, ao lado de Duplex, acerta o valor do aluguel com o senhorio Rubens, que pede um autógrafo para Caio antes de sua viagem a Alemanha.

Poderosa e Furacão chegam à mansão de Ramiro. Ela se surpreende com os amigos presentes e a decoração de boas vindas. Oxente diz que é muito bom revê-la. Poderosa o pede que a chame de Angélica.

Quinta, 14/1

Na mansão, Poderosa desce a escada deslumbrante. Todos percebem só de olhar que ela está mudada. Cindy, Maria Antônia e Angélica conversam sobre fé. Angélica indaga porque Miguel não a visitou e Maria Antônia diz que ele quer muito, mas que cabe a ela o próximo passo.

Durante despedida, Angélica diz a Caio que sempre se sentiu um pouco sua mãe também e Furacão se surpreende. Na casa de Furacão, Caio está pronto para ir para o aeroporto.

Angélica revela à Fernanda que quer vender a mansão, mas só se ela e Tobias concordarem. Angélica aproveita e pede perdão a todos, que logo se despedem. Sozinha, ouve a porta batendo. Quando a abre, se surpreende ao ver Miguel.

Sexta, 15/1

Poderosa fica surpresa diante de Miguel. Ela quebra o gelo e diz que leu o livro de Oseias na Bíblia como ele sugeriu, e diz também que leu o bilhetinho colado e que ele tem razão. Furacão coloca duas xícaras na mesa e se dá fala que Caio não está mais em casa.

Na casa de Oxente, Cindy chega para o café, mas antes que ela fale, Antônio Júnior a pede em casamento. Oxente desmaia e todos ficam surpresos. Hugo diz a Miguel que Maria Antônia vai levar Angélica (Poderosa) para se batizar.

Ioná e Nino chegam ao ex Night Club e se surpreendem com a mudança. Ioná pergunta se eles vão trabalhar lá e Olympia nega, dizendo que irão trabalhar na empresa de Berenice. Nino pergunta quem é Berenice e Maikitaison diz que é a Furacão. Leandro conversa com Tobias, que não demonstra nenhum arrependimento do que fez e avisa que faria tudo novamente.

Angélica chega em casa com cabelos molhados após ser batizada e diz para Cindy e Maria Antônia que está muito feliz. Norma e Donatella visitam Tobias no presídio. Fernanda liga para Poderosa e pergunta se ela pode dar uma entrevista para Fabiana, para dar uma força a Casa de Acolhimento.

Após uma passagem de tempo, Poderosa e Furacão, bem vestidas, almoçam em um restaurante. Furacão diz a amiga que está cansada de procurar casa. Poderosa chega ao salão Mademoiselle e Olympia diz a ela que, se tivesse chegado minutos antes, teria encontrado o lugar cheio de garotas aprendendo novas profissões.

Poderosa encontra Ioná e se espanta ao descobrir que ela está toda machucada. Ioná pergunta se Poderosa conseguiu se perdoar, pois ela não conseguiu ainda. Quando a ficha cai, Poderosa diz que precisa ir embora e sai correndo dali. Miguel, sentado, lê a Bíblia. Ouve uma batida na porta, guarda a Bíblia e vai abrir a porta. Ele abre e vê Poderosa.

