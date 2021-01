Poderosa vê a luz, volta à vida e se batiza · .

Poderosa (Day Mesquita) ganhará uma segunda chance na reta final de Amor Sem Igual. Após levar um tiro, a garota de programa será levada às pressas para o hospital por Miguel (Rafael Sardão). A amiga de Furacão (Dani Moreno) vencerá a morte, voltará à vida e decidirá passar uma borracha nos pecados do passado –ela assumirá o nome de Angélica e se batizará na novela da Record.

O produtor rural decidirá colocar a mão na massa e contratará um detetive particular para encontrar a meia-irmã de Fernanda (Barbara França). Ele achará a ex-namorada em uma situação deplorável, já que ela voltará a se prostituir em um posto de gasolina no meio da estrada depois de ser acusada injustamente de matar Ramiro (Juan Alba).

Os capangas de Tobias (Thiago Rodrigues), entretanto, vão chegar à parada antes do agrônomo interpretado por Rafael Sardão. Desesperado, o sócio de Oxente (Ernani Moraes) assistirá à jovem fugir dos homens contratados por Fonseca (Thierry Figueira) para eliminá-la.

A ruiva será atingida em cheio por um disparo e cairá praticamente morta no chão nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (11). Ela abrirá os olhos e decidirá lutar pela vida ao ouvir os gritos de Miguel.

Com lágrimas nos olhos, a protagonista de Day Mesquita suplicará para que o vendedor de verduras a salve como da primeira vez em que os dois se viram no folhetim de Cristianne Fridman.

Miguel, no entanto, poderá apenas continuar com as suas orações após deixá-la em segurança em um hospital. Ela passará uma semana internada até que possa se recuperar suficientemente para abrir a Bíblia que ganhou do comerciante em sua festa de aniversário.

Ela ficará de queixo caído ao encontrar um envelope no meio da encadernação. Trata-se de uma mensagem de Miguel, que a chamará de Angélica e a explicará uma maneira de reescrever sua história. Ela então decidirá apagar os pecados do passado e procurará o rapaz para que ele possa batizá-la.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Confira o resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 6 de dezembro

Ao ver Neco e Poderosa assustados, Leilinha revela que estava brincando e que jamais faria isso com a amiga. Mosar vai até a casa de Oxente e Cindy fica com medo de ser presa. Porém, Oxente e José Antônio conseguem despistar o policial.

Miguel pede a ajuda de um investigador particular para encontrar Poderosa. Tobias vai até o presídio pedir que Leandro lhe ensine a lavar dinheiro. Na delegacia, Rosa Flor e o delegado federal Jorge confrontam Fonseca sobre sua parceria com Tobias.

