Pogba demonstra frustração após eliminação do United

Nesta quarta-feira, o Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, na semifinal, pelo rival Manchester City. A derrota por 2 a 0 em Old Trafford selou a quarta eliminação dos Red Devils em semifinais desde a chegada do técnico Ole Gunnar Solskjaer e criou um clima de lamentação no clube.

PETER POWELL / POOL / AFP) /

O meia francês Paul Pogba não escondeu sua frustração com o resultado: “Claro que é frustrante, até porque não é a primeira vez que perdemos para o City em casa”.

“Estamos desapontados com o resultado, ainda mais com os dois gols nascidos de bola parada. E a gente sabe que os dois lados tiveram chances. Nós perdemos hoje e não foi a primeira vez”.

Próximo jogo do Manchester United é contra o Watford pela Copa da Inglaterra, no dia 9, às 17 horas (de Brasília).