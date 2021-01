Pogba faz golaço, Manchester United vence Fulham de virada e recupera liderança

O Manchester United venceu o Fulham por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada da Premier League, e retomou a liderança da competição, que esteve nas mãos do Leicester, na última terça, e também do rival Manchester City por algumas horas nesta quarta-feira.

Com o resultado, a equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer vai a 40 pontos e está isolado na ponta da tabela – City e Leicester têm 38.

A equipe de Londres, por sua vez, possui apenas 12 pontos e está na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento para a Championship.

Em campo, o Fulham começou muito melhor e demorou apenas 5 minutos para abrir o placar em Craven Cottage.

Anguissa deu passe maravilhoso para Lookman, que dominou na grande área e finalizou forte, cruzado, para vencer De Gea e balançar as redes.

Depois disso, porém, os Red Devils acordaram e, a partir das jogadas de Bruno Fernandes, foram em busca do empate.

Aos 20, o português soltou um petardo de fora da área e acertou o pé da trave do goleiro Areola, ex-Real Madrid e PSG, que se salvou por pouco.

No entanto, o United empatou logo no lance seguinte, graças a uma falha feia do próprio Areola.

Aos 21, Bruno Fernandes cruzou das esquerda, o goleiro francês errou o corte e deu nos pés de Cavani, que só empurrou para dentro.

No 2º tempo, a partida estava equilibrada até os 20 minutos, quando Pogba mostrou sua genialidade e resolveu o jogo.

O craque recebeu no bico da grande área, puxou para a perna esquerda e mandou um balaço. Areola voou para tentar defender, mas a bola entrou bonito.

GOLAÇO!

Tendo que buscar ao menos um empate, o técnico Scott Parker mexeu no Fulham e colocou Lemina, Kamara e Mitrovic para aumentar seu poderio ofensivo.

As mexidas deram certo, e os alvinegros quase igualaram aos 29, quando Loftus-Cheek saiu na cara de De Gea e foi parado pelo espanhol, que defendeu de canela.

Solskjaer ordenou que seu time se segurasse na defesa, e, apesar da pressão dos mandates, os “Diabos Vermelhos” seguraram o placar até o apito final.

Agora, as equipes mudam o foco e voltam a campo no próximo final de semana, pela FA Cup.

Pogba comemora após marcar para o Manchester United sobre o Fulham Getty Images

Fulham 1 x 2 Manchester United

GOLS: Fulham: Lookman Manchester United: Cavani e Pogba

FULHAM: Areola; Aina (Mitrovic), Andersen e Adarabioyo; Tete, Anguissa (Lemina), Reed e Bryan; Loftus-Cheek, Lookman e Cavaleiro (Kamara) Técnico: Scott Parker

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Shaw; Fred, Pogba e Bruno Fernandes (Matic); Greenwood (Rashford), Martial (McTominay) e Cavani Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

3º gol de Lookman em 16 jogos pelo Fulham na temporada

5º gol de Cavani em 17 jogos pelo Manchester United na temporada

Todos os 5 gols de Cavani pelo United foram marcados fora de casa

O Manchester United teve 62% de posse de bola no 1º tempo

O Manchester United finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra 4 do Fulham

4º gol de Pogba em 24 jogos pelo Manchester United na temporada

2º gol de Pogba nos últimos 3 jogos do Manchester United

Classificação

– Fulham: 18º lugar, com 12 pontos

– Manchester united: 1º lugar, com 40 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela FA Cup.

Domingo, 24/01, 11h30*, Fulham x Burnley

Domingo, 24/01, 14h*, Manchester United x Liverpool

*horário de Brasília