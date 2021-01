Pokémon: Bandai lança cama Gengar para treinador nenhum botar defeito

Seguindo a linha do saco de dormir do Pokémon Metapod, a Bandai anunciou recentemente no Japão que Gengar será o próximo da Pokédex a receber um item curioso: uma cama/colchonete.

Embora a mercadoria possa inicialmente parecer uma pelúcia comum, a língua de Gengar tem 170cm de comprimento e pode ser enrolada para servir como um colchonete. Existem várias opções que vão desde dobrar a língua para fazer um travesseiro ou até mesmo usá-la para se enrolar. Você também pode dormir com a cabeça dentro da boca do Pokémon, se assim preferir. Confira algumas imagens:

A cama no formato de Gengar tem 48 cm de altura e 53 cm de largura — fora a língua de 173 cm. Isso é um pouco menor do que seu tamanho “real’ na Pokédex, já que o carismático Pokémon do tipo fantasma tem aproximadamente 1,5m de altura.

As pré-encomendas abriram exclusivamente na loja japonesa P-Bandai em 8 de janeiro por 25.960 ienes, algo entorno de R$ 1.350. No entanto, o produto se esgotou rapidamente em apenas 1 hora e 14 minutos. Ainda não se sabe se haverá uma segunda onda de encomendas ou disponibilidade para entregas fora do Japão.

Provavelmente Licktung se encaixaria melhor nessa proposta da língua servir como colchonete, mas ainda sim é possível amar incondicionalmente este produto com o rostinho do Gengar — que é um dos favoritos dos fãs.