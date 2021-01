Pokémon GO vai permitir que jogador vire NPC em quest

Via de regra, quem joga Pokémon GO está acostumado a encontrar NPCs aleatórios em algumas quests, como as que envolvem a equipe Rocket e seus recrutas. Entretanto, pela primeira vez na história a comunidade vai ter a oportunidade de ver o seu avatar como membro de uma missão especial.

De acordo com as informações divulgadas, oito jogadores vão poder se transformar em personagens do evento Pokémon GO Tour: Kanto. Apesar de ser um evento que precisa de um ticket para liberar algumas funcionalidades, as batalhas contra os treinadores selecionados estarão disponíveis para todos.

Fonte: Niantic

Para participar, os interessados devem mandar uma foto de seu avatar e uma lista com três monstros que usaria em batalha. A produtora vai avaliar essas informações levando em consideração a criatividade nas vestimentas do personagem e a escolha de criaturas ligadas ao tema do evento (vale indicar apensa monstros comuns). Uma vez em posse dessas informações, basta publicar os dados no Twitter usando a hashtag #PokemonGOTourContest até o dia 12 de janeiro.

Infelizmente o Brasil está fora da lista dos países elegíveis, mas é interessante observar o movimento feito pela Niantic – afinal, essa é a primeira vez na história da franquia que algo do gênero acontece.