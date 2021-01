Polícia apreende celulares e passaporte de Nego do Borel após denúncia de Duda Reis · .

Agentes do Rio de Janeiro apoiaram a Polícia Civil de São Paulo e cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Nego do Borel no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense, nesta quinta-feira (28). Lá, os policiais retiveram o passaporte do funkeiro.

O outro mandado foi em um endereço em São Paulo, onde o cantor estava. Agentes apreenderam celulares e um computador, de acordo com o Bom Dia Brasil. O cantor ainda não se manifestou sobre a operação.

A ação faz parte da investigação contra Nego após sua ex-noiva, Duda Reis, registrar boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo. A influenciadora digital afirmou ter sido vítima de violência e de ameaças por parte dele.

O artista, por sua vez, negou as acusações e também prestou queixa contra ela, por injúria, calúnia e difamação.

No último dia 15, policiais apreenderam na casa de Nego no Recreio uma réplica de fuzil, usada para a prática de airsoft.

Na próxima semana, a polícia vai ouvir depoimento da assessora de imprensa Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel, sobre os supostos episódios de agressão dos quais teria sido vítima. Uma outra ex-namorada, que não tem falado publicamente sobre o caso, também será intimada a depor.

Outras testemunhas, que teriam presenciado as agressões, também já foram ouvidas no caso que segue em andamento na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher ), em São Paulo.

De acordo com o jornal Extra, o cantor será ouvido somente no final, antes de o caso ser encaminhado ao Ministério Público.