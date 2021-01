Polícia combate tráfico de drogas no Baiuca Bar em Penedo

Foi por volta das 23h quando uma guarnição PELOPES I, do 11º BPM, realizava ronda ostensiva na parte alta de Penedo. O patrulhamento adentrou no bar do Baiuca e lá os policiais perceberam uma movimentação estranha.

Os militares identificaram uma certa manobra entre dois homens que entravam e saíam do banheiro, ao perceber a presença policial no local. Com o apoio da RP I, foram revistados concomitantemente os cômodos do bar, bem como realizada busca pessoal em todos os frequentadores deste bar que é bem conhecido na cidade.

No banheiro foi encontrado com um homem, uma sacola com 36 bombinhas de substância análoga à maconha.

Sem os documentos de identificação do suposto traficante, a polícia seguiu até a casa do mesmo, recolhendo os documentos da outra pessoa envolvida e ao chegar na casa de um deles, foi visualizada uma balança de precisão e papel filme. Depois de uma busca minuciosa na casa, foram encontradas 05 bagas de cocaína dentro de uma massa de cuscuz, equivalente à 25g, além de um pacote enterrado contendo vários tabletes de substância análoga à maconha, perfazendo um total de 762g de maconha.

TOTAL DE MATERIAL APREENDIDO

762g em tabletes de maconha;

36 bombinhas de maconha;

05 cubas de cocaína- Total 25g de cocaína

01 Balança de Prisão

Os indivíduos, identificados apenas pelas iniciais F T dos S (24 anos) e E P A ( 25 anos) ,acompanhados de todo o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia Regional, onde as medidas cabíveis atinentes ao caso foram adotadas, confeccionado o competente Auto de Prisão em Flagrante.

