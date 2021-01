Polícia indicia empresários por lesão corporal grave · .

A Polícia Civil de Alagoas indiciou os empresários Guilherme Accioly e Bernardo Malta por agressão ao ator Henri Castelli em Barra de São Miguel. O delegado Fabricio Nascimento, do 18º Distrito Policial, concluiu que houve lesão corporal grave e encaminhou o inquérito para o Ministério Público Estadual (MPE). O defensor dos suspeitos alega legítima defesa. Com o andamento do caso, o advogado do artista apresentará novos laudos na sexta-feira (22).

Castelli, atualmente no ar como Cassiano em Flor do Caribe (2013), da Globo, relatou ter sofrido agressão com “chutes e socos” em seu rosto que causaram uma fratura exposta na mandíbula. O fato ocorreu em 29 de dezembro durante viagem para o município alagoano.

O caso tem diferentes versões. Segundo o ator, ele foi cercado por homens em uma marina, mas não se lembra do que aconteceu depois. Em entrevista ao Fantástico, o artista negou que tenha começado qualquer confusão, frisou que não estava bêbado e que nada justifica a violência sofrida.

Em depoimento, Malta declarou que, ao chegar na marina, Castelli respondeu de forma irônica e grosseira sobre uma festa realizada antes. Segundo ele, o famoso tentou dar um soco nele, mas errou o alvo e pegou no lutador Aciolly, que revidou.

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil de Alagoas confirmou o indiciamento dos suspeitos por lesão corporal grave. Leia a íntegra:

“O delegado Fabricio Nascimento, do 18º Distrito Policial, da Polícia Civil de Alagoas, concluiu o inquérito que apurou a ocorrência envolvendo o ator Henri Castelli no dia 29 de dezembro do ano passado, no município da Barra de São Miguel, no litoral Sul do Estado.

De acordo com o delegado, duas pessoas foram indiciadas por lesão corporal grave. O inquérito já foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MPE).”

Henri Castelli: fratura na mandíbula após agressão

Ao ., Marcelo Amaral Colpaert Marcochi, advogado do protagonista de Flor do Caribe, informou que estava a caminho de Maceió para dar continuidade ao caso. Em comunicado oficial, ele informou que apresentará novos laudos e depoimentos na sexta-feira. Leia a íntegra:

“O indiciamento revela, de início, o entendimento da Autoridade de Polícia sobre os fatos havidos.

Esse ato pré-processual antecede a acusação formal, e já revela aquilo que temos sustentado, o que seja, que o senhor Henri Castelli é vítima desse crime desarrazoado, e que ele não praticou qualquer fato que lhe desse causa.

Há outras diligências para serem empreendidas, assim como produzimos novas provas da natureza do crime e da autoria, em especial porque entendemos ter havido mais do que lesões graves.

Há novos laudos, novos depoimentos e tudo será entregue ao promotor amanhã, pessoalmente.”

O outro lado

Lucas Dória, advogado de Guilherme Accioly e Bernardo Malta, declarou que recebeu com surpresa o indiciamento de seus clientes. O defensor alega legítima defesa após a desavença iniciada por Henri Castelli e crê no arquivamento do caso após análise do Ministério Público Estadual.

“Entendemos que ficou muito claro que houve um início de uma briga e confusão por parte de Henri. É o que a gente vem falando desde o primeiro instante e manifestação, justamente por conta de que a gente tem a verdade. Henri não foi agredido por nenhuma razão que não fosse uma defesa”, declarou ao ..

“O próprio delegado, na entrevista que deu ao Fantástico, fala que Henri teria dado início [ao confronto]. Mas o delegado entendeu que a reação foi desproporcional. A gente espera que o Ministério Público não entenda conforme o delegado indiciou e peça o arquivamento desse procedimento, uma vez que não tem crime. Se tem algum crime diante do que aconteceu foi cometido pelo Henri Castelli, que gerou uma lesão corporal em Guilherme”, continuou.

Dória defenderá que seus clientes, principalmente Accioly, reagiram ao conflito provocado pelo famoso. “Guilherme após receber um soco –ele tem 1,70 m [de altura] e Henri tem quase 1,90 m. Apesar de Guilherme praticar jiu-jítsu, ser atleta, um rapaz ativo e surfista… Mas a partir do momento que ele levou um golpe forte, um soco no olho de um homem alto e totalmente alterado, ele precisou se defender”, detalhou.

“Na defesa [de Accioly], o soco bateu na região delicada do rosto [de Castelli], que foi a mandíbula e gerou a lesão. O que não faz de Henri a vítima. Ele que começou. Então, o posicionamento da defesa é de surpresa [em relação ao indiciamento]. A defesa não acreditava, não imaginava que o delegado indiciaria um homem que se defendeu”, explica.

O advogado disse estar confiante no arquivamento do caso pelo promotor. “Pelo fato de Guilherme ter agido amparado na lei, no artigo do código penal que fala da legítima defesa. Uma garantia dada ao cidadão brasileiro que se defenda de uma agressão injusta. Nosso posicionamento é esse desde o início”, frisou.

Para Dória, o fato do ator ter trazido o caso à tona em janeiro após desmentir a própria versão de que se feriu em uma academia é motivo de dúvida.

“Henri já falou num primeiro momento que foi na academia. Depois falou que não lembrava de nada quando foi ouvido pelo delegado. Depois falou que estava sentado e mexendo no celular quando foi surpreendido por homens. Depois faltou no Fantástico que chegou para Bernardo e disse que saiu mais cedo da festa e, por conta disso, Bernardo teria agredido, ou seja, são quatro teses mirabolantes que não fazem sentido”, apontou.

“Então, chocou a defesa o delegado acreditar em uma dessas teses que não fazem o menor sentido. Indiciando homens de bem, pais de família e trabalhadores num crime que eles não cometeram em virtude de terem agido em legítima defesa”, finalizou.

