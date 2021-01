Polícia registra em Penedo mais dois homicídios com diferença de poucas horas

A onda de violência desenfreada em Penedo parece não ter fim

Neste final de semana, a Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou mais dois homicídios em um curto espaço de tempo.

Neste sábado, 30 de janeiro, por volta das 22h, em plena Avenida Cândido Toledo, parta alta da cidade, os militares receberam a informação de um taxista que em um bar, identificado como Point da Amizade, um homem teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, a guarnição policial ainda encontrou a vítima agonizando no chão. Tratava-se de Carlos Leandro da Silva, 20 anos. Populares informaram que uma pessoa de camisa branca comprida, calça jeans e guiando uma motocicleta Honda Pop, abordou a vítima no local e fez disparos de arma de fogo contra ela.

O mesmo não resistiu aos ferimentos e veio falecer no local do crime.

Já na madrugada deste domingo, 31 de janeiro, por volta das 0h32, na zona rural de Penedo, mais precisamente no Povoado Tabuleiro dos Negros, próximo à Igreja de Santo Antônio, outro assassinato foi registrado. De acordo com informação de pessoas no local, minutos antes do acontecido, foram ouvidos disparos de arma de fogo na região, e ao visualizarem a rua o corpo do sexo masculino já estava no chão.

José Luiz Gonzaga dos Santos, 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Nas duas ocorrências a polícia fez diligências para encontrar os assassinos, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.