Policiais do 11º BPM apreendem duas armas de fogo na Vila Matias

Um homem de 27 anos foi preso durante ação policial

Nesta segunda-feira, uma guarnição policial do Pelopes 2, pertencente ao 11º BPM, recebeu a informação de que alguns indivíduos estavam em um automóvel modelo Classic, na cor branca, portando arma de fogo.

Ao serem realizadas rondas ostensivas, foi visualizado o veículo com as mesmas características passadas nas imediações da Rua Frei Damião, na Vila Matias. Imediatamente foi feito o acompanhamento e dado sinal sonoro para que o veículo parasse. Ao perceberem a presença da viatura, os mesmos empreenderam fuga, subindo na calçada com o veículo e entrando numa oficina automotiva de propriedade do condutor do automóvel.

A guarnição realizou a abordagem e a busca pessoal nos indivíduos, nos veículos e na oficina e foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola 938, cal.380 e um revólver 38.

A pistola foi encontrada no veículo e o revólver na oficina. Foi dada voz de prisão ao indivíduo de 27 anos e encaminhado a delegacia de Arapiraca, local em que o autor supracitado foi autuado por POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Com Assessoria do 11º BPM