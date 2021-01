Ponte Preta abre o placar, cria as melhores chances, mas Guarani busca empate no dérbi 198 e fica a 3 pontos do G-4 da Série B

E o dérbi 198 entre Guarani e Ponte Preta terminou empatado no Brinco de Ouro da Princesa. Nesta terça-feira (5), em compromisso válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os visitantes abriram o placar no primeiro tempo, mas o Bugre deixou tudo igual na etapa final, empatando o jogo em 1 a 1.

A partida começou com os donos da casa levando perigo logo no primeiro minuto. Bidu aproveitou sobra de Luizão, que tentou afastar a bola da área de cabeça, e finalizou com força. A bola passou muito perto da meta da Ponte.

A primeira boa chegada dos visitantes foi com Camilo. O meia arriscou finalização de fora da área, levando perigo ao gol de Gabriel Mesquita.

O Guarani respondeu aos 11 minutos, com boa chegada de Matheus Souza. O atacante recebeu na cara do goleiro Ygor, que fez um verdadeiro milagre para salvar a Macaca.

Aos 23, Camilo arriscou novamente de fora da área e colocou Gabriel Mesquita mais uma vez para trabalhar.

Foi aí que, finalmente, o placar foi aberto. Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues achou Matheus Peixoto na área, o atacante bateu colocado e marcou para a Ponte no dérbi.

Enquanto Peixoto chegou ao seu 6º gol na Série B, Bruno foi a 12 assistências na temporada.

Os visitantes, porém, comemoraram por pouco tempo. Isso porque, 14 minutos após as duas equipes voltarem para o 2º tempo, o Guarani chegou ao empate. Matheus Ludke aproveitou bobeada de Camilo, roubou a bola e finalizou com potência, sem chances para o goleiro Ygor.

Aos 31 minutos, Bruno Rodrigues desperdiçou uma grande chance para a Macaca. após ficar cara a cara com o goleiro Gabriel, mas mandou para fora.

10 minutos mais tarde, os visitantes tiveram mais uma grande chance, desta vez com João Veras, que desperdiçou mais uma boa chegada para a Ponte.

Aos 43 minutos, o Guarani ainda teve o zagueiro Wálber expulso, após falta em Bruno Rodrigues, que ficaria cara a cara com o goleiro Gabriel Mesquita.

Dois minutos mais tarde, Dawhan perdeu outra grande chance para a Ponte Preta, após cabecear a bola para fora em cobrança de escanteio.

Com o empate, o Guarani foi a 48 pontos e segue em 6º na tabela, agora a três pontos do G-4. Já a Ponte, com 47, continua em 7º.

Vale lembrar que, no 1º turno, no Moisés Lucarelli, quem levou a melhor foi a Ponte, que venceu em casa por 2 a 0.

Guarani e Ponte Preta disputaram o dérbi de número 198 no Brinco de Ouro da Princesa Gazeta Press

Ficha técnica

Guarani 1 x 1 Ponte Preta

GOLS: Guarani: Matheus Ludke Ponte Preta: Matheus Peixoto

GUARANI: Gabriel Mesquita; Ludke, Wálber, Didi e Matheus Bidu (Eliel); Bruno Silva (Deivid), Matheus Souza, Lucas Crispim (Rickson), Murilo Rangel e Renanzinho (Giovanny); Waguinho (Lucas Abreu) Técnico: Felipe Conceição

PONTE PRETA: Ygor; Apodi (Léo Pereira), Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Zanocelo (Dawhan), Barreto, Guilherme Pato (Yuri), Bruno Nascimento e Camilo (Neto Moura); Matheus Peixoto (João Veras) Técnico: Fabinho Moreno

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana:

CRB x Guarani, segunda-feira (11), às 20h

Ponte Preta x Cuiabá, segunda-feira (11), às 17h

*horário de Brasília