Ponte Preta afasta dois jogadores por quebra dos protocolos da covid-19

A Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira que multou e afastou os jogadores João Veras e Danrley pela quebra dos protocolos de prevenção à covid-19. Os atletas estiveram presentes em um local com aglomeração sem a utilização de máscara e ficarão longe das atividades da equipe por, inicialmente, 10 dias.

“A Ponte Preta multou e afastou hoje os atletas João Veras e Darnley, inicialmente por dez dias, em virtude de quebra dos protocolos sanitários em relação à covid-19, tanto os estabelecidos pela CBF quanto os da própria equipe. Eles estiveram em local com aglomeração, sem máscara”, escreveu o clube nas redes sociais.

A dupla já havia testado positivo para o novo coronavírus. João Veras foi diagnosticado com a doença no final do mês de dezembro, enquanto Danrley teve sua contaminação confirmada em julho do ano passado.

A Macaca também divulgou os resultados da última bateria de testes de covid-19, realizada pelo elenco e pela comissão técnica. Todos os exames deram negativo.

A equipe segue se preparando para a partida no domingo, contra o Náutico. O jogo acontece no Moisés Lucarelli, às 16 horas (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão Série B.