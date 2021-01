Pontuação indica que reta final do Flamengo é a mais difícil entre os candidatos ao título do Brasileirão

Com seis rodadas para o fim do Brasileirão, a disputa do título está aberta. A diferença entre o líder Internacional e o Atlético-MG, quarto lugar, é de cinco pontos, com Flamengo e São Paulo entre os dois. A tabela das equipes na reta final já são conhecidas e, levando em conta apenas as pontuações dos respectivos adversários, indica que a missão do atual campeão é a mais difícil.

Sport (F), Vasco (C), Red Bull Bragantino (F), Corinthians (C), Internacional (C) e São Paulo (F) são os jogos que restam ao time de Rogério Ceni, e estes rivais somaram 280 pontos, ao todo, ao longo das 32 rodadas já disputadas. Os adversários de Inter, Galo e São Paulo alcançaram 260, 236 e 271 pontos, respectivamente.

Com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Internacional só depende de si para vencer o Brasileirão – título o qual o Colorado não conquista desde 1979. Embalado, o time de Abel Braga igualou os recordes o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, e o do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, em 2003, todos com oito vitórias consecutivas no campeonato. Neste domingo, no Beira-Rio, o Inter busca o novo triunfo seguido. O adversário é o Red Bull Bragantino.

Após vencer o Grêmio na quinta-feira, em Porto Alegre, o Flamengo dobrou suas chances de conquistar o Octa, segundo o site “Infobola”. A partida era válida pela 23ª rodada do Brasileiro, e levou o Rubro-Negro ao segundo lugar.

Confira as datas e os adversários dos candidatos ao título do Brasileirão:



INTERNACIONAL (1º lugar com 62 pontos)



x Red Bull Bragantino – Beira-Rio, 31/1

x Athletico – Arena da Baixada, 4/2

x Sport – Beira-Rio, 10/2

x Vasco – São Januário, 17 ou 18/2*

x Flamengo – Maracanã, 20 ou 21/2*

x Corinthians – Beira-Rio, 24/2*

FLAMENGO (2º lugar com 58 pontos)

x Sport – Ilha do Retiro, 1/2

x Vasco – Maracanã, 4/2

x Red Bull Bragantino – Nabi Abi Chedid, 7/2

x Corinthians – Maracanã, 17 ou 18/2*

x Internacional – Maracanã, 20 ou 21/2*

x São Paulo – Morumbi, 24/2*

SÃO PAULO (3º lugar com 58 pontos)



x Atlético-GO – Antônio Accioly. 31/1

x Palmeiras – Morumbi, 5/2

x Ceará – Morumbi, 10/2

x Grêmio – Arena do Grêmio, 17 ou 18/2*

x Botafogo – Nilton Santos, 20 ou 21/2*

x Flamengo – Morumbi, 24/2*

ATLÉTICO-MG (4º lugar com 57 pontos)



x Fortaleza – Mineirão, 31/1

x Goiás – Serrinha, 3/2

x Fluminense – Maracanã, 7/2

x Bahia – Mineirão, 17 ou 18/2*

x Sport – Ilha do Retiro, 20 ou 21/2*

x Palmeiras – Mineirão, 24/2*

* As 36ª, 37ª e 38ª rodadas ainda não foram detalhadas pela CBF