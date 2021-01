Por final da Libertadores, CBF antecipa jogos da última rodada da Série B

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quinta-feira a antecipação das partidas da última rodada da Série B. Os jogos, que seriam realizados em 30 de janeiro, agora acontecerão no dia 29.

A entidade afirma que a alteração aconteceu para “reforçar o protagonismo” da final da Copa Libertadores. No dia 30, Santos e Palmeiras decidem quem será o campeão do torneio continental às 17 horas (de Brasília), no Maracanã.

Antes, a federação já havia modificado as datas de três partidas da Série A, remarcando-as para a data de 31 de janeiro.

Com a mudança, as dez partidas da última rodada da Segundona serão realizadas às 21h30 do dia 29. Os jogos vão ser disputados nos mesmos estádios que estavam previstos.

A Chapecoense é a atual líder da Série B com 70 pontos, assumindo a ponta da competição ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0. O América-MG está logo atrás em segundo e totaliza 69 pontos.