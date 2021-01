Por indicação do PSDB, Fagner Matias assume Controladoria da Câmara Municipal de Penedo

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-PENEDO), presidido pelo vereador Denys Reis, fez indicação do ex-vereador e advogado Fagner Matias para a Controladoria da Câmara de Penedo.

A indicação de Fagner contou com a chancela do diretório estadual do partido. Seu conhecimento lhe respalda para ocupar o cargo, sendo que como ex-integrante do parlamento já tem afinidade na casa de leis.

“Fagner além de ser integrante do partido, soma força no quadro técnico, pois, além de ser advogado tem conhecimento de causa e possui os anseios do partido, sendo um nome muito acertado para realizar uma boa gestão no parlamento municipal”, declarou Denys.