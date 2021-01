‘Por isso que está nesse patamar e levou os gigantes para a final sobrando’

O duelo entre Palmeiras e Santos colocará frente a frente dois dos grandes treinadores do futebol brasileiro atualmente. A partida, que vale o título da Conmebol Libertadores, pode ser decidida muito por conta das escolhas feitas por Abel Ferreira ou Cuca.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Em entrevista ao ESPN.com.br, Maikon Leite, campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos e da Copa do Brasil em 2012 pelo Palmeiras, destacou o quanto os dois técnicos podem ser decisivos na beira do campo.

“Tem cara que sabe gerir o grupo. O Cuca sabe conversar, sabe ser extrovertido. O que vejo do Abel é um cara que sabe treinar a equipe, o Palmeiras é bem organizado. Ele é uma pessoa que é bem transparente nas entrevistas. É um cara que sabe falar as palavras certas na hora certa”. começou por afirmar o atacante, que hoje defende o Petro Luanda, de Angola, antes de ressaltar o poder com as palavras que Cuca e Abel Ferreira têm e que coloca os dois em um patamar diferenciado.

“Antes de entrar em um jogo, o que o treinador tem para falar é o que sente, esquecer tática, falar o que vem de dentro, nesse momento a gente sabe diferenciar os que são de verdade. Por isso que eles estão nesse patamar e levaram os gigantes para a final sobrando”.

Abel Ferreira, do Palmeiras, e Cuca, do Santos, em arte do ESPN.com.br Arte ESPN.com.br

Sobre comparar os dois treinadores e apontar quem é o melhor hoje em dia, Maikon Leite brincou e afirmou que não tem como comparar, colocando os dois como grandes treinadores.



“Difícil falar, o Abel eu vejo na TV. Ele sabe gerir o grupo, é um Palmeiras muito bem treinado. O Cuca eu conheço. Sempre jogou para frente, não tem como fazer essa comparação, não tem como”.

