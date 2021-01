Por onde anda a Socorro de Laços de Família? Atriz hoje também é professora · .

Intérprete de Socorro em Laços de Família, a atriz Monica Siedler trabalha atualmente como professora de dança em Blumenau, em Santa Catarina. A artista, que fez seu primeiro papel na dramaturgia como a melhor amiga de Íris (Deborah Secco), optou por voltar para o teatro e se dedicar aos movimentos corporais logo depois do fim do folhetim de Manoel Carlos.

Além de ser professora de dança, Siedler também dá aulas de intepretação em um coletivo de artistas em Santa Catarina. Suas duas oçupações tiveram que ser reinventadas na pandemia.

“Mesmo à distância, proponho gatilhos para os alunos criarem. Por enquanto não há previsão de que vamos voltar às aulas presenciais”, comentou a atriz em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no Globo.

Mas com a reprise da trama de Manoel Carlos, a artista voltou a ser reconhecida pelo público como Socorro: “Tenho recebido muitos pedidos de amizade no Instagram, mensagens de pessoas dizendo que gostam demais da personagem. Às vezes, amigos gravam vídeos me marcando”, disse

Com a volta do folhetim, a intérprete refletiu sobre como o papel foi importante para seu crescimento profissional: “Não cheguei a procurar por isso, mas é uma faceta da profissão interessante. É que as situações da vida me levaram mais para o palco do que para a tela”.

Polêmicas em Laços de Família

Amiga de Íris na ficção, Monica Siedler acompanhou de perto as gravações das cenas da jovem espevitada com Pedro (José Mayer). A atriz afirma que, na época da primeira exibição, o público a procurava para comentar sobre as atrocidades que o personagem de José Mayer cometia com a menina.

“Já naquela época, as pessoas paravam a gente nas ruas para perguntar sobre algumas cenas. Hoje ainda se olha com mais intolerância. Acho que o próprio autor levou essa discussão para a novela”, justificou.

Monica acredita que esse tempo de distanciamento da obra deve ser utilizado para refletir sobre as situações que eram representadas: “Não digo que devemos olhar para o passado julgando-o, e sim para aprender. Hoje em dia, muita coisa não iria ao ar, com certeza. Assim como no humor, em que muitas piadas já não são mais feitas. Acho maravilhoso. Temos que aprender”, finalizou.

