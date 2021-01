Por onde anda o Mascarado de A Viagem? Saiba como ele está hoje · .

Um personagem que originalmente participaria só de uma cena de A Viagem (1994) acabou se tornando um dos mais marcantes da novela: o Mascarado, homem que vivia com máscara branca e só se comunicava por mímicas. O profissional que o interpretava era Breno Moroni, que não foi reconhecido nas ruas pelo papel, mas continua trabalhando como ator até hoje.

Em A Viagem, novela que voltou a ser reprisada no Viva, o Mascarado a princípio só apareceria segurando uma placa, com merchandising de um refrigerante, em frente a um shopping onde a protagonista Diná (Christiane Torloni) tinha uma loja. Dois atores desistiram por acharem que a participação era muito pequena, então Moroni aceitou o papel na última hora.

Assim que começou a se caracterizar, ele passou a dar sugestões para a produção e a direção da novela. Por não conseguir falar direito com a máscara, sugeriu que o Mascarado se comunicasse por gestos. Depois, sugeriu uma cena num triciclo, uma cena em que aparecia em cima de uma casa… Dessa forma, o personagem apareceu mais e instigou o mistério sobre qual era sua origem e por que vivia sempre de máscara.

“A recomendação que eu tive foi de que ninguém poderia saber que era eu que estava fazendo aquele personagem. Eu vi uma repercussão enorme e não podia tirar proveito daquilo. Chegava de manhã no set como Breno e via todo mundo falando do personagem, os figurantes, os técnicos, e eu estava do lado deles. Nunca ouvi uma crítica. Foi muito interessante, era um sucesso absoluto e tinha a obrigação de humildade absoluta”, comenta.

Adonay sem máscara em cena de A Viagem (Reprodução/TV Globo)

Na reta final, foi revelado que Mascarado se chamava Adonay e era um ex-namorado de Carmen (Suzy Rego). Ele tinha ficado com o rosto desfigurado após um acidente e não sabia como revelar isso a ela e pedir uma segunda chance no amor. Houve uma cena em que Adonay finalmente tirou a máscara e deixou Carmen chocada. Ela não o aceitou de volta.

Segundo Moroni, a repercussão deste momento foi imensa, e telespectadores enviaram cartas para a Globo para pedir a volta do personagem. O desfecho dele não foi feliz: Adonay voltou a usar máscara e foi embora sozinho. Mas, para o ator, o Mascarado contribuiu para a representatividade de pessoas com cicatrizes de queimaduras no Brasil.

“Eu virei um representante dos queimados, muitos vieram me procurar pra falar desse assunto, de como queimados são vistos como pessoas doentes, que as pessoas têm nojo de encostar, porque a pele está toda estranha. Adonay tinha várias questões sociais, era o queimado, o abandonado, tinha a solidão. A Viagem foi arte, conseguiu levar uma mensagem, melhorar a vida das pessoas”, acredita Moroni.

reprodução/Facebook

Breno Moroni caracterizado para peça em Campo Grande

Após A Viagem

Depois de seu trabalho na novela, o ator ainda fez outros papéis na Globo, em produções como Malhação (1999), O Clone (2001) e Kubanacan (2003). Sua última aparição na Globo foi em uma participação na minissérie Um Só Coração, em 2004. Ele também participou de gravações de aberturas de novelas, como Que Rei Sou Eu? (1989) e O Salvador da Pátria (1989).

Em 2005, Moroni se mudou do Brasil e foi viver na Europa. Morou em países como Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália, onde continuou fazendo teatro, cinema e trabalhos na TV.

Atualmente, Moroni está de volta no Brasil e mora em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Lá, trabalha com diferentes companhias de teatro e diferentes espetáculos, com os quais também viajava em turnês antes da pandemia. Por causa do isolamento, diversificou seu trabalho: escreveu uma peça, está montando um espetáculo online e desenvolvendo o projeto de um filme.