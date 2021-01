Por que o São Paulo travou após ‘vitória de campeão’ e chega à 1ª de 4 ‘finais’ sob pressão total

O São Paulo fez naquela noite uma apresentação digna de campeão na era dos pontos corridos. Nem tanto pela qualidade do futebol apresentado, que não foi lá essas coisas, mas por saber na medida ser cirúrgico no ataque e resistir na defesa. Era 26 de dezembro, e o 2 a 1 sobre o Fluminense fez o time chegar a 56 pontos e ampliar de cinco para sete sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Só que tudo mudou desde então.

E apenas 25 dias depois, a equipe de Fernando Diniz chega para o duelo contra o Internacional nesta quarta-feira (20), no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), sob pressão total.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Isto porque o time travou após aquele triunfo no Maracanã: em jogos lamentáveis, foram dois empates, um deles a eliminação doída para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, e duas derrotas. Assim, a diferença para o vice-líder, que naquela reta final de ano era o Atlético-MG, ruiu e agora está em só um ponto (57 a 56) – veja a classificação completa. E o rival mais próximo agora é justamente o adversário do dia, que vem embalado.

Pior: a vantagem esfarelou-se justamente antes de uma sequência de quatro ‘finais’ em oito rodadas. Sim, pois serão duelos diretos contra postulantes ao título: Internacional, Palmeiras, Grêmio e Flamengo.

Mas por que o São Paulo empacou?

O ESPN.com.br lista abaixo 7 motivos que ajudam a entender a queda acintosa do clube tricolor neste momento delicado da disputa nacional que o mesmo conquistou pela última vez há mais de 12 anos, em 2008.

1 – Queda na Copa do Brasil

Ser eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil teve efeito. O time chegou à semifinal tendo eliminado duas vezes Rogério Ceni. E em confrontos memoráveis: primeiro, superando o Fortaleza em decisão por pênaltis com direito a 22 cobranças no total; e depois, despachando o Flamengo ganhando a ida (2 a 1) e dando um banho na volta ao fazer 3 a 0.

Levar uma disputa que o clube jamais ganhou seria um feito. Seria. Dois gols perdidos na ida, em Porto Alegre, com o placar ainda em 0 a 0, um gol tomado em uma das únicas falhas da defesa naquele jogo e uma partida apática na volta, no Morumbi, acabaram com o sonho. Foi um baque. E o psicológico pesou.

2 – A falta que Luciano faz

Principal jogador do São Paulo na temporada ao lado de Brenner e Tiago Volpi, Luciano sentiu uma inflamação na perna esquerda justamente no triunfo contra o Fluminense e ficou fora contra Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Athletico-PR.

O time sentiu demais! A articulação no meio-campo e a aproximação dos homens de ataque não foi a mesma em nenhuma das quatro partidas. Contra o Internacional, ele deve finalmente estar de volta – veja a provável escalação.

3 – Discussão entre Diniz e Tchê Tchê

Sete dias após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo fez sua primeira apresentação em 2021 diante do Red Bull Bragantino. Mas o tempo não foi suficiente para curar a ferida, e o que já estava ruim ficou pior: derrota por 4 a 2 com direito a baile do rival de Bragança Paulista. E com uma discussão terrível entre Fernando Diniz e Tchê Tchê.

O bate-boca no primeiro tempo foi flagrado em detalhes por câmeras e microfones, e foi possível ver e ouvir o técnico, entre outras coisas, chamando o meio-campista, que ele mesmo lançou ainda nos tempos de Osasco Audax, de “ingrato” e “mascaradinho”. O clima pesou. E aquilo foi o principal assunto do noticiário esportivo e entre torcedores de vários clubes por dias.

4 – Não, Gabriel Sara

Jovem que ganhou espaço e virou titular pela insistência de Fernando Diniz, Gabriel Sara voltou a falhar em um momento delicadíssimo. Ele já o tinha feito na vitória sobre o Fluminense, quando deu nos pés de Fred uma bola que estava sob seu domínio no campo de defesa e viu o experiente atacante empatar o jogo em 1 a 1. Mas Brenner desempatou depois, e o erro acabou minimizado.

Não foi o que aconteceu diante do Athletico-PR, no último domingo (17). Com o time já vindo de tropeços seguidos no Brasileiro, Sara, que é cria da base, errou passe que começou contra-ataque mortal do adversário rubro-negro. Ele até correu, mas não chegou a tempo de impedir Renato Kayzer de mandar a bola para as redes e fazer 1 a 0. Tchê Tchê ainda empatou, mas o São Paulo de novo não somou três pontos.

5 – Brenner parou

Se não teve Luciano, o São Paulo teve Brenner nos últimos quatro jogos. O problema é que o jovem, outro da base tricolor, parou de fazer gols. Naquela vitória contra o Fluminense, ele fez os dois e chegou a 22 na temporada.

É verdade que o meio-campo foi quase inexistente na armação nas quatro partidas, mas o camisa 30 foi titular em todas. E contra o Grêmio, na ida da semifinal da Copa do Brasil, ele perdeu um gol dentro da pequena área com o placar ainda em 0 a 0. Poderia ter mudado tudo.

6 – A defesa desandou

Atualmente terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 28 gols sofridos e só atrás de Grêmio (24) e Palmeiras (26), a do São Paulo caiu muito de produção nos últimos três jogos pela competição. Até o triunfo contra o Fluminense, a zaga tricolor tinha permitido 22 bolas nas redes, uma média de 0,81 por duelo.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Desde então, levou seis gols, e a média subiu para 2 tentos por confronto, um aumento de 1,19 por apresentação. Não à toa, Léo deve ocupar a vaga do suspenso Arboleda ao lado de Bruno Alves contra o Internacional, uma vez que Diego Costa foi muito mal na derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino – Luan, protetor da retaguarda, também estava fora naquele dia.

7 – Elenco limitado

Desde o início do Brasileiro, um dos motivos listados para o São Paulo não ser um dos principais favoritos ao título é a falta de boas opções no elenco. É uma avaliação que varia de acordo com o comentarista, mas o fato é que quando precisa mudar o jogo por conta de uma situação adversa e olha para o banco, Fernando Diniz não tem mesmo opções de qualidade para confiar.

No ataque, apesar de esforçado, Pablo virou reserva e nunca foi o atacante que dele se espera; Carneiro e Tréllez entram (quando entram) apenas no desespero e não dão qualquer esperança à torcida. De velocista para as pontas, só Toró, que deixa muito a desejar no drible e na finalização. Luan não tem substituto com as mesmas características de proteção à zaga. Ídolo, Hernanes jamais conseguiu ser nesta passagem o que já foi nas outras (armador, referência e diferencial).