Por que Rodolffo e Rafa Kalimann se separaram? · .

Rodolffo Matthaus entrará na casa do BBB21, no grupo Camarote, credenciado como um cantor sertanejo de sucesso que faz dupla com Israel. No entanto, até por se tratar de Big Brother Brasil, ele não conseguirá escapar de outro rótulo: ex de Rafa Kalimann. A associação entre os dois, que mantêm uma relação de amizade, já foi feita logo no anúncio dos nomes da atual temporada do reality show. Mas por que o casal se separou?

A união de Rodolffo e Rafa foi celebrada em um casamento luxuoso, que aconteceu em uma festa para 400 convidados em 2016, e chegou ao fim após a influenciadora descobrir “várias traições” do então marido.

O cantor e a ex-BBB20 se conhecem desde 2012, mas estavam em outros relacionamentos na ocasião. O namoro só começou dois anos depois, e o matrimônio foi realizado em outubro de 2016, em uma cerimônia pé na areia em Aquiraz, no Ceará.

Na época, Rafa confessou à revista Contigo: “Ele sempre foi fechado e me surpreendeu com o pedido de casamento, com direito a jantar romântico e tudo. Nossa história é para sempre”. Já o sertanejo falou: “Rafa é linda, carinhosa e tenho certeza desde o começo de que ela é a mulher da minha vida”.

Menos de dois anos depois do casamento, porém, veio a separação. Em julho de 2018, a influenciadora digital explicou que estava sendo traída e decidiu colocar um ponto-final no relacionamento.

“Isso aconteceu comigo agora, e eu conheço muitas mulheres que são traídas e vivem essa situação abertamente e que não desistem de lutar pelo casamento. A sociedade vai julgar e apontar, porque poucas pessoas têm coragem de se valorizar. É preciso muita coragem para vestir a carapuça do amor-próprio”, contou ela na ocasião.

Genilda Fernandes, mãe de Rafa Kalimann, falou na época ao colunista Leo Dias, então no jornal O Dia, que Rodolffo havia traído mais de uma vez: “A Rafa sempre lutou pelos dois, passou por cima das traições do Rodolffo, porque ele prometia melhorar. Mas cansou, deixou ele continuar morando na casa que ela paga até ele se organizar. Ela não se importa de ele ficar com outras mulheres, até porque ele já fazia isso mesmo estando com ela”.

Após o sucesso que fez no BBB20, Rafa Kalimann deu uma entrevista para Ana Hickmann e comentou as traições. “A mulher [amante] me mandou mensagem contando. Foi um erro muito grande dele. Ele reconheceu, eu perdoei. Depois a gente acabou criando uma amizade e um carinho muito grande. Respeito todos os momentos bons que a gente viveu”, confessou ela, que negou qualquer chance de reconciliação.

Os dois mantiveram uma relação amigável depois do fim da relação. Os papéis do divórcio só foram assinados em agosto do ano passado, pouco mais de dois anos após o término oficial. Enquanto Rafa esteve no Big Brother Brasil, Rodolffo torceu e fez campanha pela ex.

No vídeo de anúncio do BBB21, o sertanejo de 32 anos admitiu que pediu conselhos sobre o jogo para a influenciadora digital. O artista entra na casa solteiro e, segundo ele, “pronto para o que der e vier”.

Rafa, 27 anos, está namorando o cantor Daniel Caon e avisou que vai tentar ter um controle para não se posicionar durante o jogo –ela também conhece a anônima Kerline Cardoso. Confira abaixo o anúncio de Rodolffo no Big Brother Brasil, e os tuítes da ex-BBB20:

Que time do BBB heinnn? To com a expectativa muuuuito boa! Muitos amigos e pessoas que conheço, torcendo pra ser um grande sucesso essa ediçãooooo

