Por que Schalke, que já foi principal rival do Bayern, hoje passa vergonha e vive drama terrível

O domingo (24) da Bundesliga coloca frente a frente dois opostos da tabela de classificação. Líder do torneio, o Bayern de Munique visita o lanterna Schalke 04 às 11h30 (de Brasília), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen. E os Azuis Reais vivem um calvário no campeonato, estando muito próximos do rebaixamento para a segunda divisão.

O Schalke é um dos maiores clubes do país, muito por conta de sua torcida apaixonada (a terceira maior do país, segundo pesquisa recente do Instituto de pesquisa alemão Iris), de ligação muito forte com o povo operário de Gelsenkirchen e de toda região do Vale do Ruhr.

Mas, desde a temporada passada, o que se vê é muita desorganização administrativa e um time que luta para conseguir resultados minimamente aceitáveis. Ao longo de 2020, o Schalke só conquistou uma vitória e acumulou uma sequência de 30 partidas sem um triunfo, encerrada no início de janeiro com goleada em cima do Hoffenheim.

Além disso, o time é o segundo pior ataque da liga, com 14 gols, um a mais que o Arminia Bielefeld, e a pior defesa, com 44 bolas nas redes, oito a menos que o segundo colocado Mainz 05.

Essa é mais uma temporada dura para o time que já possui um dos maiores tabus das cinco grandes ligas europeias, sem um título nacional desde 1958. Uma seca que chegará a 63 anos ao final da atual temporada.

No início deste século, em algumas ocasiões, os Azuis Reais chegaram a tentar bater de frente com o Bayern na disputa pelo título. Em 2010, quando contava com Rafinha e Neuer no elenco, o time chegou a liderar o torneio, mas desperdiçou muitos pontos na reta final. Os bávaros se sagraram vencedores com cinco pontos de vantagem.

Mas a derrota mais marcante ocorreu em 2001, quando a equipe, na última rodada, tinha vencido sua partida e esperava a confirmação do empate do Bayern para levantar o troféu. Nos acréscimos, porém, um gol bávaro interrompeu a festa que já tinha se iniciado em Gelsenkirchen e transformou o riso em choro.

Na atual temporada, os bávaros abriram o torneio com uma goleada de 8 a 0 na primeira rodada em cima dos Azuis Reais, dentro da Allianz Arena. O resultado ditou o que seria a campanha do time que hoje ocupa a lanterna e já está em seu quarto treinador (dois demitidos e um interino).

Precisando de 10 pontos para deixar a zona de rebaixamento e com um turno inteiro em disputa, muitos consideram a missão de Christian Gross um verdadeiro milagre para o Schalke 04. A história recente corrobora com essa visão.