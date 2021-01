Cristal (Moro Anghileri) vai rastejar aos pés de Ester (Grazi Massafera) para pedir perdão por ter atrapalhado o seu romance com Cassiano (Henri Castelli) nesta semana em Flor do Caribe. Com a consciência pesada, a cantora revelará que não sente mais nada pelo piloto de avião e que, inclusive, já emendou um novo relacionamento na novela das seis.

A enteada de Amparo (Martha Nieto) baterá à porta da ONG Casa Mar a fim de agradecer a rival por ter convencido o aviador a salvar a vida de dom Rafael (César Troncoso). Ela seguirá os passos do ex-vilão, que também terá pedido desculpa por ter atazanado o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) nas cenas que serão exibidas a partir da próxima sexta (22).

“É muito estranho ficar cara a cara com você depois do nosso último encontro”, admitirá a filha de Samuel (Juca de Oliveira), que ainda não engoliu as ofensas da personagem de Moro Anghileri.

“Eu sei. Mesmo que tenhamos nos acertado ao telefone, mesmo que você tenha me ajudado e a minha família também, eu precisava me desculpar pessoalmente”, insistirá a caribenha. “Desculpas por amar o Cassiano? Não precisava”, minimizará a protagonista de Grazi Massafera.

“Não. Por tê-lo amado. Por ter te desafiado. Por ter dito que cuidaria dele”, continuará Cristal. “Foi muito difícil ouvir aquilo tudo. E principalmente ver aquela foto de vocês dois na internet. Estava num momento muito fragilizada com tudo que estava acontecendo com o Alberto [Igor Rickli]. Confesso que eu quase deixei o caminho livre para você”, assumirá Ester.

A amiga de Taís (Débora Nascimento) confidenciará que morria de ciúme do carinho que Cassiano tinha pela guatemalteca. “Então, deixa-me dizer que aquela paixão foi de uma menina que vivia trancada dentro de casa. Um sentimento muito puro, mas que não existe mais. Restou uma grande admiração. Não só por ele, mas por você”, surpreenderá a intérprete.

Cristal ainda entregará que está com um novo affair na praça. “Eu agora conheci o amor de uma mulher adulta com meu novo namorado atual, mas ainda é segredo. Ele virá aqui em breve, mas não vou tomar mais seu tempo. Tomara que a gente tenha uma boa convivência. Com licença”, disparará ela no folhetim de Walther Negrão.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Moro Anghileri interpreta Cristal em Flor do Caribe

Resumo da semana

Segunda, 18/1 (Capítulo 121)

Cassiano e Ester tentam convencer Hélio a confessar que foi Dionísio quem mandou matar Samuel. Yvete avisa a Alberto que ouviu Cassiano dizer a Duque que a polícia não tem provas contra ele para intimá-lo a depor sobre a explosão da mina. Chega o dia da entrevista de Ester para a conseguir a guarda de Laurinha.

Os tenentes partem para o Rio de Janeiro com a missão de resgatar Dom Rafael. Hélio destrata Zuleika quando ela sugere que os dois fujam. Silvestre aceita o cargo de supervisor dos mineiros, oferecido por Cassiano.

Samuel diz a Bibiana e Donato que Hélio está acobertando Dionísio. Cristal se disfarça para fugir do hotel com Isabel e os tenentes, mas é reconhecida por um dos capangas de Gonzalo.

Terça, 19/1 (Capítulo 122)

Os tenentes conseguem despistar os capangas de Gonzalo. Hélio conta a Castro que Cassiano desconfia do trato que fez com Dionísio e pede ao advogado que tome providências. Dionísio orienta Castro a dar dinheiro para Hélio fugir do país.

Zuleika escuta a conversa entre Castro e Dionísio e conta para Ester. Alberto vê Guiomar cantando no bar Flor do Caribe e surpreende a mãe ao convidá-la para dançar. Candinho descobre que é filho de Dionísio. Manolo afirma a Samuel que se lembra de Klaus Wagner.

Quarta, 20/1 (Capítulo 123)

Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era um homem perigoso e sombrio. Candinho é impedido por Taís de falar com Dionísio. Dionísio expulsa Nicole de sua casa. Ester consegue reproduzir a foto de Dionísio quando jovem e mostra para Manolo. Manolo afirma que Klaus Wagner e Dionísio são a mesma pessoa.

Quinta, 21/1 (Capítulo 124)

Ester se propõe a encontrar uma prova concreta de que Dionísio é Klaus Wagner. Isabel avisa a Dom Rafael que Gonzalo foi morto. Quirino e William dão abrigo a Nicole. Ester e Cristal se entendem.

A mando de Dionísio, Castro entrega o dinheiro para Hélio e o informa que precisa sair do país sem ser visto. Candinho descobre que Dionísio sempre soube que era seu pai. Cassiano resolve criar uma armadilha para Hélio. Amaralina consegue pegar o documento de Hélio para Duque. Dom Rafael procura Cassiano.

Sexta, 22/1 (Capítulo 125)

Dom Rafael pede perdão a Chico. Veridiana tenta acalmar Maria Adília, dizendo que Chico avisará a Taís para não contar a ninguém sobre o pai de Candinho. A pedido de Ester, Zuleika entrega a Hélio o documento falso feito por Duque, fingindo que foi a mando de Dionísio.

Ester encontra um documento de Klaus Wagner com sua impressão digital. Maria Adília revela a Guiomar que Candinho é filho de Dionísio.

Sábado, 23/1 (Capítulo 126)

Guiomar garante a Maria Adília que não colocará Candinho em risco, mas exigirá que Dionísio reconheça o rapaz como filho. Hélio é preso dentro do avião, tentando escapar do país. Amaralina conta a Cristal que Duque é seu avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos do casamento e se preocupa com a barriga que está custando a crescer.

Alberto recebe uma intimação para depor como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita ajudar Cassiano na comercialização das pedras de turmalina. Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

