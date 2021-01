Pornô no Jornal Hoje? TVs exibem cenas quentes atrás de Maju Coutinho · .

As TVs do Jornal Hoje exibiram cenas quentes no jornalístico da Globo atrás da apresentadora Maria Júlia Coutinho e deixaram os internautas intrigados nas redes sociais. Os telões mostraram imagens de sexo do que parece ser um filme ou novela.

O episódio ocorreu na edição de 4 de janeiro do Jornal Hoje. O telejornal voltou do intervalo bem no momento em que ao menos seis das várias TVs espalhadas na redação mostravam o ato sexual entre duas pessoas.

Na ocasião, Maju Coutinho, que recentemente virou alvo de fake news de conservadores na web, falava sobre a forte chuva que deixou cinco pessoas mortas em Minas Gerais.

A cena de sexo exibida no noticioso da Globo por cerca de 20 segundos é, provavelmente, oriunda de algum filme ou novela. Tanto que, na continuação do vídeo, é possível ver o ator dormindo em uma cama.

No Twitter, os internautas ficaram surpresos com a suposta pornografia no telejornal da líder de audiência. “Meu Deus, o pornô rolando solto nos telões da redação do Jornal Hoje”, exclamou Luiz. “Socorro”, disse Bia. “Estou chocada”, escreveu Evelyn Maia. “Isso a Globo mostra”, divertiu-se Lollo.

Alguns seguidores se mostraram incrédulos. “É montagem, né?”, questionou o perfil intitulado Modesta Comentarista da Atualidade Apocalíptica.

A partir do segundo semestre, o JH deve ter um novo âncora como parte da dança das cadeiras que a emissora vai promover em seus programas jornalísticos. César Tralli deixará o comando do SP1 e ocupará a bancada do telejornal, que desde setembro de 2019 é apresentado por Maju. Ela, por sua vez, vai assumir o Fantástico no lugar de Poliana Abritta, que será correspondende.

