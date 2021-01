PorOndeAnda: Jack Gleeson, o Rei Joffrey de Game of Thrones

Com 8 temporadas de muito sucesso, Game of Thrones é uma das produções mais amadas e comentadas dos últimos anos. Todos no elenco se beneficiaram disso, e carreiras deslancharam por causa da série, como as de Emilia Clarke, Peter Dinklage e Sophie Turner.

Pensando nisso, parece loucura que Jack Gleeson, na época com 21 anos, tenha decidido se aposentar logo após interpretar Joffrey Baratheon, um dos filhos de Cersei Lannister (Lena Headey). O personagem ganhou destaque como vilão em GoT até ser assassinado no 2º episódio da 4ª temporada.

Finalizando a carreira com uma cena icônica

(Fonte: HBO / Reprodução)Fonte: HBO

O fim de Joffrey foi superaguardado pelos fãs: o personagem morreu envenenado por Olenna Tyrell (Diana Rigg) no dia de seu casamento com Margaery Tyrell (Natalie Dormer), e a cena em que ele agoniza no colo da mãe foi considerada icônica.

É fato que o ator encerrou a carreira com chave de ouro, tanto pelo grande papel quanto pela performance na última cena, mas viver um dos vilões mais odiados da TV teve um impacto negativo em sua vida.

Gleeson interpretou o desagradável aristocrata de 2011 a 2014 e recebeu muitas cartas de ódio de pessoas que confundiram ficção com vida real durante os anos em que a série esteve no ar, porém não foi somente por causa disso que ele decidiu parar de trabalhar na área.

Por que Jack Gleeson se aposentou das séries e do cinema

(Fonte: The Daily Edge / Reprodução)Fonte: The Daily Edge

“Você nunca deve ser o último a ir embora da festa”, disse o ator na New York Comic Con, em 2016, explicando que não achou ruim “morrer” na 4ª temporada. O comentário se alinha a sua postura ao falar sobre sua carreira em qualquer entrevista.

Apesar de não ter alcançado a fama até conseguir o papel em Game of Thrones, a carreira de Gleeson começou quando ele tinha apenas 8 anos, na época em que atuar era algo que fazia apenas por diversão; mas, como explicou à revista Time: “Quando você faz algo pelo dinheiro, sua relação com aquilo muda”. Em diversas oportunidades, Gleeson também comentou o quanto preferia ser anônimo ao invés de famoso.

Embora tenha sido “divertido por um tempo”, a enorme quantidade de “coisas chatas envolvidas na realização de filmagens grandiosas” contribuiu muito na decisão de se aposentar aos 21 anos.

Por onde anda Jack Gleeson em 2021

Após deixar a carreira no entretenimento, Gleeson decidiu seguir uma trajetória acadêmica em Teologia e Filosofia. Agora, com 28 anos, ele está formado pela Trinity College, faculdade em Dublin (Irlanda).

(Fonte: HBO / Reprodução)Fonte: HBO

O ex-ator está tentando viver uma vida normal morando em um apartamento em Londres (Inglaterra). Em uma entrevista para a revista Vulture em 2016, ele comentou que quer se livrar do status de celebridade que o incomoda tanto. Apesar disso, quando fãs cruzam com ele na rua, Gleeson é sempre cordial e aceita tirar fotos e conversar, além de ter marcado presença em algumas convenções após sair da série.

Não é que o jovem irlandês esteja querendo se esquecer de seu passado em Game of Thrones, mas ele afirma não ter nenhum apego à série ou a sua participação nela e não se arrepender de trocar o salário astronômico e outras partes boas da experiência pela paz de ser uma pessoa “comum”.