PorOndeAnda: Joseph Morgan, o Klaus da série The Originals

Lançada no ano de 2013, a série The Originals é um spin-off derivado do grande sucesso, entre os anos de 2009 e 2017, que foi The Vampire Diaries, que até hoje reserva um lugar especial no coração dos seus fãs. Tamanha repercussão e carinho não são para menos, já que a fantasia do mundo dos vampiros e lobisomens vem acrescida de uma boa dose de drama e até de terror.

The Originals surge a partir de uma promessa entre os três irmãos Klaus, Elijah e Rebekah. O não cumprimento dessa promessa rompe o vínculo familiar entre eles e os irmãos passam a carregar uma maldição, seguida de inúmeros fatos trágicos aos quais os personagens são expostos.

Apesar da grande e positiva repercussão do seriado, The Originals chegou ao fim no ano de 2018. Seu lugar foi cedido ao segundo programa televisivo proveniente de The Vampire Diaries, a série Legacies.

Desde então, uma das perguntas que ficou pairando no ar foi: #PorOndeAnda o ator Joseph Morgan? Existe alguma possibilidade de seu personagem retornar em Legacies? Vamos descobrir!

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Joseph Morgan dá adeus ao icônico Klaus

Com o fim de The Originals, Joseph Morgan, que interpretou o híbrido Klaus, cedeu lugar a novas experiências e vivências no quesito profissional. Grato pelo tempo em que deu vida ao personagem e com alguns trabalhos em mente, o ator publicou em sua conta no Twitter que Klaus continua vivo em sua memória, após ser questionado por um fã o quão difícil foi dar adeus a um personagem que interpretou por anos.

Ainda que Klaus seja regularmente lembrado e citado no mais recente spin-off, Legacies, Morgan admite que não apareceria novamente na série. Em entrevista realizada pelo TV Guide, o ator fala que tem o box com os cinco sets de DVD de The Originals, “uma história completa do começo ao fim desse cara, Klaus Michaelson”. O que dá a entender que o ciclo foi encerrado de vez.

Ele ainda afirma que tem “vontade de voltar como um fantasma ou flashback”, contudo, Morgan conclui que, para ele, “aquela jornada acabou”. Ele completou: “é a história completa e, simplesmente, não parece certo fazer isso”.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Novos passos na carreira de Joseph Morgan

No ano seguinte ao fim de The Originals, mais precisamente em meados de abril de 2019, o ator Joseph Morgan não apenas atuou, mas também escreveu e dirigiu o curta Carousel. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Beverly Hills, estrelando Morgan e Persia White, que interpretou Abby Bennett Wilson em The Vampire Diaries.

Ainda no ano de 2019, Morgan se juntou ao elenco da série Admirável Mundo Novo, uma adaptação do intenso romance de Aldous Huxley, produzida pela USA Network. A série televisiva estreou em 2020, tratando de assuntos como relacionamentos monogâmicos, dinheiro e privacidade, para que seja alcançada a paz e a vida estável em sociedade. Contudo, insatisfeitos com essa maneira de viver, os personagens Bernard Marx e Lenina Crowne buscam novas aventuras nas conhecidas e proibidas “Terras Selvagens”.

Então, sim, Morgan se manteve ativo desde o fim de The Originals. E esperamos que continue assim para que possamos vê-lo ainda mais nas telinhas!