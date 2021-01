PorOndeAnda o elenco de Hannah Montana 10 anos após o fim da série?

Hannah Montana, série do Disney Channel, terminou há exatos 10 anos. Disponível no Disney+, a produção protagonizada por Miley Cyrus fez muito sucesso com o público e até hoje é celebrada pelos fãs, mas #PorOndeAnda o elenco de Hannah Montana?

Miley Cyrus (Miley Stewart)

Depois do fim de Hannah Montana, quem mais ficou em evidência foi sua protagonista, Miley Cyrus. A atriz e cantora até seguia uma carreira musical bastante prolífera durante o período de exibição da série, mas, em 2013, ela se transformou ao lançar o álbum Bangerz.

O hit “Wrecking Ball” foi um verdadeiro marco para essa transição e o single se tornou sua primeira faixa número 1 na Billboard. Miley continuou emplacando sucessos e lançando novos álbuns, participando do The Voice, como jurada, e de séries como Black Mirror.

Billy Ray Cyrus (Robby Stewart)

Assim como na vida real, Billy Ray Cyrus, pai de Miley na vida real, também interpretou o pai da Hannah Montana, mas nicialmente ele não queria aceitar o papel e fez testes de elenco com outros dois atores. Na série, Robby Stewart tem mais um filho além de Miley, Jackson Stewart (interpretado por Jason Earles).

Em 2019, o remix da música “Old Town Road”, de Lil Nas X, colocou-o em evidência novamente, sobretudo porque a versão alcançou o primeiro lugar e ficou por cerca de 19 semanas consecutivas no Billboard Hot 100.

Jason Earles (Jackson Stewart)

Intérprete do irmão de Miley na série, Jason Earles, que atualmente tem 43 anos, iniciou sua carreira entre 2003 e 2004, quando fez participações em séries como The Shield e MADtv.

Depois de Hannah Montana, ele participou de Kickin ‘It, também da Disney, até 2015. Em 2017, Earles se casou com Katie Drysen e, em 2019, após outros personagens em outras séries da Disney, participou de Just Roll with It como Skeeter Swindell, sendo este seu último papel até então.

Emily Osment (Lilly Truscott)

Emily Osment fez diversos trabalhos na infância, incluindo o filme Pequenos Espiões. Com o sucesso de Hannah Montana, chegou a ser indicada a prêmios teen da época, mas, após o fim da série, passou a se dedicar à carreira de dubladora em séries de videogame, curtas-metragens animados e séries como Family Guy.

Emily também integrou o elenco das séries Young & Hungry (2014-2018), The Kominsky Method (2018-2019) e Almost Family (2019-2020).

Mitchel Musso (Oliver Oken)

Atualmente com 29 anos, Mitchel Musso fez sua faz primeira apresentação em Secondhand Lions, lançado em 2004, junto de seu irmão, Marc. Em Hannah Montana, interpretou Oliver Oken, o melhor amigo de Miley. Ainda durante a série ele integrou o elenco de dublagem de Phineas & Ferb, animação na qual permaneceu até 2014.

Depois disso, participou de outras produções, como Milo Murphy’s Law, Save the Island e o filme Phineas & Ferb, lançado em 2020. Seu último crédito como ator, segundo o Internet Movie Database (IMDb), é na série, ainda sem lançamento, The Rise, interpretando Chase Wolfson.

Moisés Arias (Rico Suave)

Por fim, não podemos deixar de falar de Moisés Arias, que viveu Rico Suave em Hannah Montana, trabalho de estreia do ator que, nos últimos anos, fez participações em filmes como O Rei de Staten Island, lançado em 2020.

Ele também apareceu em um episódio da 3ª temporada de The Good Doctor e integrou o elenco de The Middle, de 2012 a 2013, como Matt. Segundo sua página no IMDb, ele vai participar do filme The Things They Carried, com Tom Hardy e Bill Skarsgård.