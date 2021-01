Porta dos Fundos transmitirá jogo do Flamengo e CAP no domingo (24)

O Porta dos Fundos lançou seu novo canal na Twitch, o Salve, e promete apresentar o duelo entre o Athletico-PR e o Flamengo no próximo domingo (24), às 16h. O novo veículo do Porta dos Fundos agregará conteúdo de games, cultura pop, reality shows, entrevistas, esporte e muito mais; começando parte dessa programação com a partida do Campeonato Brasileiro.

Antonio Tabet e Gabriel Totoro inauguraram o canal na última terça-feira (19) com um quadro de entrevistas para falar da mais recente edição do Big Brother Brasil, que é uma das vertentes do canal. No domingo, o canal fará a transmissão do jogo do Campeonato Brasileiro entre o Athletico-PR e Flamengo.

No domingo, os comentários ficarão por conta dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Téo Benjamin, ao lado de Antonio Tabet. “O Salve é um convite para todo tipo de interação. O formato tem a tradicional dinâmica dos programas de podcast, com atmosfera de uma ‘anti mesa redonda’, que vai abordar assuntos variados, atuais ou não, mas sempre com humor, ousadia e liberdade”, comentou Tabet.

?????????????? Domingo, a partir das 15h, Athletico x Flamengo, COM IMAGENS, no canal Salve da Twitch…https://t.co/iBQUJ1ydzI — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 21, 2021

Athletico já na Twitch

Não é a primeira vez que o Athletico transmite uma das suas partidas na Twitch. A inauguração do CAP na plataforma começou com uma partida contra o Vasco da Gama, que terminou em 3 a 0 pelo Athletico, em dezembro de 2020.

A partida acumulou 200 mil espectadores únicos nos dois canais — Wagner “Drako” Pereira e Casimiro “Casimito” Miguel. O pico em ambos os canais foi de 25 mil visualizações, registrando grandes números na Twitch.

Desde o começo da pandemia, a Twitch se tornou recinto para criadores de conteúdo de uma variedade imensa de assuntos e temas — futebol é um deles. A transmissão pelo Salve, do Porta dos Fundos, não será a última e deve marcar mais um momento grandioso para a expansão da plataforma e da expansão da transmissão pela internet do Campeonato Brasileiro.