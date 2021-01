Porto derrota Farense e se mantém na briga pela liderança do Português

Brigando pelas primeiras colocações no Campeonato Português, o Porto conquistou mais uma vitória fora de casa, contra o Farense. A partida desta segunda-feira terminou em 1 a 0 para os visitantes, que somam 35 pontos e colaram no líder Sporting, que tem 36 e joga na terça. A equipe da casa segue com 12 pontos na embolada luta da zona de rebaixamento da competição.

Mesmo jogando como visitante, a equipe do Porto conseguiu pressionar o Farense durante o primeiro tempo e continuar ameaçando o gol dos donos da casa depois do atacante Mehdi Taremi abrir o placar aos 15 minutos de jogo.

O técnico Sergio Vieira promoveu cinco mudanças na equipe do Farense para a segunda etapa, mas seus comandados só conseguiram chutar a gol uma vez, causando poucos problemas ao goleiro Agustin Marchesin. Com mais posse de bola, os visitantes garantiram os três pontos.

Pela próxima rodada da Primeira Liga, o 17º colocado Farense visita o Tondela no estádio João Cardoso em duelo de times ameaçados pelo rebaixamento. A partida está marcada para este sábado às 15h (de Brasília). Já o Porto, que está na vice-liderança, retorna ao estádio do Dragão neste domingo para receber o Rio Ave, em jogo às 16h.