Porto e Benfica empatam por 1 a 1 em clássico marcado por emoção, confusões e cartão vermelho por carrinho ‘assassino’

Em um grande clássico disputado nesta sexta-feira, Porto e Benfica empataram por 1 a 1, no Estádio do Dragão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Português.

O resultado acabou sendo ruim para ambos, já que, mais cedo, o líder Sporting empatou por o Rio Ave de forma surpreendente. Ou seja: se alguém tivesse vencido, teria colado nos alviverdes.

Agora, porém, as duas equipes estão com 32 pontos, ainda ocupando o 2º e o 3º postos. O Sporting lidera com quatro pontos de vantagem.

Em campo, os rivais fizeram um ótimo 1º tempo, com boas chances para os dois lados e diversos lances de emoção.

Mesmo com uma escalação teoricamente mais pragmática, foi o Benfica quem saiu na frente, aos 17 minutos.

Em boa jogada, Seferovic deu excelente passe para Rafa Silva, que, com enorme categoria, deu leve toque por cobertura para vencer Marchesin e balançar as redes.

O lance acordou o Porto, que foi com tudo para cima e rapidamete empatou.

Aos 25, “Tecatino” Corona iniciou o lance, Taremi chutou, a bola ainda desviou levemente em Marega e foi morrer no fundo do barbante.

Apesar de Marega ter sido decisivo para que a bola entrasse, a arbitragem assinalou o gol para Taremi.

Na volta dos vestiários, o 2º tempo foi completamente diferente da etapa inicial, com muita briga, faltas, discussões e lances violentos.

Para variar, o zagueiro Pepe, dos Dragões, deu início a um empurra-empurra generalizado, em confusão que se estendeu por alguns minutos.

Após as tensões se dissiparem, ainda houve alguns momentos de emoção na área.

Aos 17, Grimaldo recebeu lançamento e resvalou, a bola sobrou para Rafa Silva e o meia tentou cruzado, mas foi travado na “hora H” por Marchesin.

A resposta veio aos 24, quando Marega acertou boa cabeçada e exigiu defesaça do goleiro Vlachodimos, que mostrou muito reflexo.

Mas o clima seguia tenso entre os jogadores, e piorou aos 27, quando Taremi deu um carrinho assassino no tornozelo do zagueiro Otamendi, em um lance no meio-campo.

Após revisar o lance no VAR, o árbitro Luís Godinho não titubeou: cartão vermelho direto para o iraniano.

Com um jogador a mais, o técnico Jorge Jesus colocou Chiquinho e Everton “Cebolinha” e mandou seu time para cima em busca da vitória.

Aos 40, o ex-gremista quase recolocou os Encarnados na frente, mas seu chute de fora da área saiu zunindo sobre o travessão.

O juiz ainda deu oito minutos de acréscimo, mas ninguém conseguiu tirar o 1 a 1 do placar até o apito final.

Confusão entre jogadores de Porto e Benfica, durante jogo pelo Português Getty Images

Porto 1 x 1 Benfica

GOLS: Porto: Taremi Benfica: Rafa Silva

PORTO: Marchesin; Nanu, Pepe, Mbemba e Sanusi (João Mário); ‘Tecatito’ Corona, Sérgio Oliveira (Grujic), Utibe e Luis Díaz (Diogo Leite); Marega (Evanílson) e Taremi Técnico: Sérgio Conceição

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo (Everton “Cebolinha”); Weigl, Pizzi (Chiquinho), Nuno Tavares e Rafa Silva (Waldschmidt); Seferovic e Darwin Núñez Técnico: Jorge Jesus

246º clássico entre Porto e Benfica na história

6º gol de Rafa Silva em 24 jogos pelo Benfica na temporada

10º gol de Taremi em 22 jogos pelo Porto na temporada

O Benfica teve 53% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O Benfica finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra 4 do Porto

O 1º tempo teve 24 faltas, 12 para cada time – número alto para os padrões europeus

O Benfica terminou o jgoo com 63% de posse de bola

A partida terminou com 43 faltas: 17 do Porto, 26 do Benfica

Foram 8 cartões amarelos no jogo, 4 para cada equipe

O Porto agora não perde há 17 jogos

Classificação

– Porto: 2º lugar, com 32 pontos

– Benfica: 3º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Taça da Liga.

Terça-feira, 19/01, 16h45*, Sporting x Porto

Quarta-feira, 20/01, 16h45*, Braga x Benfica

*horário de Brasília