Porto quer fechar com Pepê neste final de semana, e atacante do Grêmio pode perder finalíssima da Copa do Brasil, diz jornal português

Ao que parece, mais um nome do Grêmio pode dar adeus ao clube nos próximos dias. Trata-se do atacante Pepê. De acordo com informações publicadas pelo diário português Récord, nesta quarta-feira, o Porto quer selar a compra em definitivo do atleta neste final de semana.

Segundo o diário, o Porto trabalha para reduzir algumas exigências realizadas pelo Grêmio e pode desembolsar até mesmo 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 98 milhões. A boa situação financeira do time português faz com que a negociação não se alongue muito e traz confiança para o Porto selar o acordo.

Em entrevista cedida à RBS TV, Romildo Bolzan Jr, presidente do Grêmio, negou que tenha qualquer acordo encaminhado pela venda de Pepê e ainda disse que espera ao menos uma oferta de 20 milhões de euros, cerca de R$ 130 milhões, para negociar o atleta.

Romildo citou ainda a ida de Everton Cebolinha ao Benfica. Com características semelhantes às de Pepê, o atacante custou 22 milhões de euros aos cofres do Benfica.

“Vai ser um preço normal de um jogador do porte dele. No mínimo, é um jogador que está no nível do Everton”, afirmou.

Um fator que pode atrapalhar a ida de Pepê a Portugal neste momento é a final da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentará o Palmeiras. A princípio, a CBF marcou os duelos para os dias 3 e 10 de fevereiro. A janela de transferências no país europeu fecha no dia 4, o que faria com que Pepê ficasse de fora da partida de volta.

Segundo informações do jornal português A Bola, um ‘trunfo’ do Porto na negociação é o luso-brasileiro Deco. Campeão da Uefa Champions League na temporada 2003/2004 pelo time português, o ex-meio-campista é bastante próximo de Adriano Spadoto, agente de Pepê. Deco teria, inclusive, entrado em contato com Pepê e feito uma boa publicidade do Porto ao atleta.