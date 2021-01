Porto registra três novos casos de covid-19 no elenco

A equipe do Porto entra em campo nesta sexta-feira, às 18h, contra o Famalicão – partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Português. No entanto, os Dragões registraram três novos jogadores do elenco positivos para o novo coronavírus.

Trata-se de Carraça, Manafá e Fábio Vieira. Os três agora se juntam ao goleiro Cláudio Ramos e desfalcam o vice-líder na competição. Todos os atletas positivados cumprem isolamento.

Segundo divulgado pela imprensa portuguesa, dentre os três novos casos, Fábio Vieira foi o único que apresentou sintomas leves – os outros atletas estão assintomáticos.

Os resultados positivos saíram dos exames prévios a rodada, exigidos pelo campeonato. Todos os outros atletas do elenco testaram negativo.