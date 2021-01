Português brasileiro e português europeu: Diferenças de vocabulário

A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil e de diversos outros países do continente africano e também em Portugal, território onde o idioma se originou. Apesar do que muitos pensam, a língua não é falada exatamente do mesmo modo em todos esses países. Há diversas diferenças entre as variantes nacionais, de modo que pode até ser difícil para um brasileiro compreender o sotaque dos portugueses, por exemplo.

Além do sotaque muito diferente, há diversos outros elementos que distinguem o português brasileiro do europeu, como a sintaxe e muitos elementos do vocabulário. Enquanto a língua falada no Brasil conta com o preenchimento do sujeito em diversos contextos oracionais, por exemplo, o português europeu é uma língua de sujeito nulo. A colocação pronominal também apresenta diferenças. Exemplo disso é que o pronome vos já caiu em desuso no Brasil, mas é muito comum em Portugal.

A ortografia tende a ser cada vez mais parecida devido aos acordos ortográficos firmados entre os países de língua portuguesa. No entanto, muitas palavras apresentam diferenças nos dois lados do atlântico. O que no Brasil chamamos de terno, por exemplo, em Portugal os falantes chamam de fato. Enquanto os brasileiros chamam de fila o alinhamento de uma série de indivíduos ou objetos em sequência, os portugueses chamam tal organização de bicha.

Desse modo, podemos perceber que mesmo sendo a mesma língua, as palavras podem designar coisas bem diferentes em cada país e este é um fenômeno natural de variação. Veja abaixo algumas diferenças de vocabulário nos dois países!

Português brasileiro versus Português europeu

bunda / rabo

sorvete / gelado

geladeira / frigorífico

ônibus / autocarro

faixa de pedestre / passadeira

trem / comboio

garota / rapariga

babaca / azeiteiro

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda O que fazer se “der um branco” na prova? Veja três dicas.