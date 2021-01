Português para concurso: Saiba como começar a estudar

A disciplina de Língua Portuguesa é uma das basilares de concursos e vestibulares. Desse modo, é comum que os assuntos de português apareçam no conteúdo programático de diversos certames. Apesar de estudarmos essa matéria durante toda a vida escolar, muitos se sentem inseguros e precisam retomar os assuntos do zero.

Mesmo aqueles que mandam bem em português muitas vezes precisam revisar os assuntos que estou há muito tempo ou ainda estudar assuntos com os quais não chegou a ter contato por meio do ensino formal. A área, no entanto, é vasta. Desse modo, pode ser difícil organizar um cronograma de estudos, estabelecer os assuntos em uma ordem de prioridade ou uma sequência. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas de como começar a estudar essa disciplina para o seu certame. Confira!

Como estudar português para um concurso?

Como qualquer matéria, o mais indicado no estudo do português para concursos é começar pelos assuntos mais básicos e ir, aos poucos, progredindo para assuntos que exigem maior atenção e dedicação.

Os estudantes que já possuem afinidade com a disciplina podem realizar apenas uma revisão dos assuntos mais básicos e partir direto para os tópicos mais complexos. Por outro lado, aqueles que preferem começar do zero, devem se dedicar inicialmente ao estudo da morfologia da língua. Desse modo, o mais indicado é iniciar os estudos pelas classes de palavras e pela formação e estrutura das palavras.

No momento inicial cabe ainda o estudo dos sons da língua portuguesa, incluindo aí as regras de acentuação, que já direcionam os estudos para a ortografia e para as regras de pontuação. Em seguida, quando o estudante já estiver com mais segurança quanto aos conhecimentos sobre os assuntos citados, cabe passar para o estudo da sintaxe.

O estudo da gramática envolve as funções sintáticas e diversos outros tópicos como regência verbal e nominal. Desse modo, demanda um tempo maior. Por isso, não se apresse nessa etapa dos estudos de português para concursos e, se possível, se dedique à resolução de questões análise sintática. Por fim, é possível concluir a sequência de estudos com os assuntos de semântica, língua e linguagem.

Além disso, siga o conteúdo programático do seu certame e se certifique do quanto você precisa de aprofundar no estudo do português, pois isso pode variar de acordo com o nível do concurso.

