Positividade tóxica: Bloqueio de emoções negativas contribui para este estado

Em meio às inúmeras vantagens proporcionadas pelo uso das redes sociais, há também consequências danosas, inclusive à saúde mental.

Ao realizar uma triagem do que é exposto nestes meios, a maioria das pessoas prefere apresentar o lado positivo da vida, compartilhando momentos especiais como viagens, festas e até a conquistas materiais.

O fato é que muitos espectadores desse tipo de conteúdo, acabam associando apenas essas situações consideradas boas, à rotina alheia, abstendo-se dos acontecimentos não divulgados, que “normalizam”, o dia a dia de qualquer ser humano.

Como consequência, uma comparação acaba sendo realizada de forma quase involuntária, ocasionando sempre no sentimento de inferioridade ou incapacidade.

Se por um lado, quem consome este tipo de informação em excesso, fica sujeito a transtornos emocionais, quem publica, também acaba sendo afetado com o tipo de estado denominado como “Positividade Tóxica”.

O que é a Positividade Tóxica?

Diferente da psicologia positiva, que se refere à perspectiva de confiar e lidar da melhor forma com diferentes situações, a positividade tóxica induz a pessoa à bloquear emoções verdadeiras, expondo sempre um lado feliz, que muitas vezes não convém com a realidade.

E isso não acontece só nas redes sociais, visto que muitos tendem a levar este estado ao dia a dia, ignorando completamente seus sentimentos e reações.

De acordo com os profissionais da saúde mental, reprimir emoções negativas pode gerar consequências graves à saúde. Isto porque elas acabam sendo somadas a demais fatores mentais e se externam no campo físico, por meio da manifestação de doenças.

Entre os principais problemas de saúde ocasionados pela positividade tóxica, destacam-se os de ordem física e os de mental.

Consequências físicas da Positividade Tóxica

Problemas de pele como dermatite nervosa ou agravações de doenças crônicas (psoríase, rosácea e eczema);

Transtornos gastrointestinais;

Queda de cabelo;

Falta de disposição e energia;

Consequências mentais da Positividade Tóxica

Ansiedade

Depressão

Insônia

Estresse Emocional

Além desses fatores, outra associação da positiva tóxica é em reação a vulnerabilidade do indivíduo, já que a concentração exclusiva às emoções positivas pode refletir em uma visão mais ingênua das situações reais, e logo, fragilizando-o perante as ocorrências mais difíceis da vida.

Psicólogos e demais especialistas de saúde mental também reforçam, que as dificuldades, frustrações e até fracassos podem contribuir para o desenvolvimento humano, portanto, não há necessidade de camuflar as sensações negativas.

Vale destacar, que durante a pandemia, o número de incidências de ordem mental aumentou potencialmente. Isto porque as mudanças no dia a dia, isolamento social e até o medo da infecção do vírus podem desencadear estados de estresse emocional, ansiedade, pânico e até depressão.

Para evitar estes transtornos, incluindo, a positividade toxina, os profissionais da saúde orientam a controlar o uso das redes sociais e substituir o excesso do hábito por outras alternativas que distraem e ainda fortalecem à saúde como, por exemplo, a prática de Yoga, Meditação e até a leitura de um livro.

Ao notar qualquer sintoma de ordem mental, como desânimo, angústia, insônia e irritabilidade em excesso, busque apoio médico ou psicológico.