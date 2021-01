Possível titular, Tchê Tchê tem a chance de mostrar que entrevero com Diniz ficou no passado

O São Paulo deve ter uma novidade no ataque para enfrentar o Athletico, no próximo domingo (17), na Arena da Baixada. Tchê Tchê tem grandes possibilidades de entrar na vaga de Luciano e formar uma dupla com Brenner.

> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO



Com isso, o volante tem tudo para mostrar para imprensa e torcida que o entrevero com o técnico Fernando Diniz ficou para trás. Apesar do treinador ter pedido desculpas ao jogador e ao elenco, nada melhor do que uma boa partida para colocar fim na história, principalmente para a torcida e imprensa.

Enquanto o Tricolor já perdia por três gols de diferença em Bragança, a transmissão captou uma bronca do técnico Fernando Diniz em Tchê Tchê.

– Seu ingrato do c…, seu perninha do c…, seu mascaradinho. Vai se f… – gritou o treinador são-paulino. O volante havia comentado com treinador que os companheiros estavam reclamando com ele em algumas jogadas.

Logo depois da derrota para o Santos por 1 a 0, no último fim de semana, Diniz afirmou que pediu desculpas e que a situação pode servir para unir ainda mais o elenco e a comissão técnica em busca do título brasileiro, que não vem há 13 anos – o último foi conquistado em 2008.

– Em relação ao Tchê Tchê, é um problema que estamos resolvendo internamente. Foi uma exposição. Conversei com o Tchê Tchê e com o grupo, e agora temos que andar para frente. Foi um erro que cometi. Pedi desculpas ao Tchê Tchê e ao time por tê-los exposto pela maneira como agi – afirmou, em entrevista coletiva.

Nesta temporada, Tchê Tchê participou de 49 jogos, sendo um dos nomes de confiança de Fernando Diniz. No Brasileirão, foram 25 jogos, com dois gols marcados.

O volante já foi comandado pelo técnico no Audax e ambos foram vice-campeões paulista em 2016. Resta saber se o entrevero ficará definitivamente no passado. Uma coisa é certa: ambos confiam um no outro.