Práticas contra a Covid podem ser mantidas para evitar outras infecções

Na expectativa da chegada da vacina contra a Covid-19, muitos brasileiros já começam a planejar como será à volta à rotina, sem a preocupação da infecção do vírus, como também, das medidas protetivas como o isolamento, uso de máscara e a assepsia constante das mãos com álcool gel.

A verdade é que mesmo após a imunização, algumas medidas deverão continuar até que e estabeleça total segurança sanitária no país.

De acordo com a bióloga Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão Ciência, “depois de tomar a vacina, é preciso manter o isolamento social, aguardar a segunda dose e depois esperar pelo menos 15 dias para que a vacina atinja o nível de eficácia esperado. Também é preciso esperar que boa parte da população já tenha sido imunizada para a vida voltar ao normal”, explica.

Por isso, durante esse processo de imunização em massa, é necessário que todos continuem utilizando máscara e cumprindo o isolamento social. Já as medidas de higienização são cuidados que podem ser mantidos efetivamente, a fim de evitar outras doenças.

Especialistas da área sanitária alertam sobre os resultados positivos, que as práticas de maior higienização trouxeram à saúde das pessoas, prevenindo, inclusive, outros tipos de infecções do organismo.

Assepsia das mãos deve continuar

Mesmo após todo esse período de resposta da imunização e estabelecimento da segurança sanitária, a prática e conscientização da importância da higienização das mãos, por meio da lavagem ou assepsia com álcool gel, devem continuar.

Isto porque esta medida, não só protege contra a Covid-19, como também, previne inúmeras doenças de transmissão respiratória e oro-fecal.

De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), “a lavagem das mãos com água e sabão pode reduzir as mortes de até 41% dos recém-nascidos”, além do mais, outras patologias, causadas por vírus e bactérias, podem ser evitadas com esse simples ato, como por exemplo:

Gripes e resfriados: Tanto o vírus da gripe influenza, quanto o rinovírus, que causa o resfriado podem ser transmitidos pela exposição das mãos nas vias respiratórias, após contato com objetos ou locais infectados. Ao tossir ou espirrar sem proteção de um lenço, o vírus acaba se espalhando por esses locais.

Conjuntivite: A inflamação, que deixa a parte branca do olho bem irritada pode ser transmitida, quando agentes infecciosos são levados à região, ao coçar o olho, por exemplo. Por isso é necessário lavar bem as mãos ao tocar em objetos públicos.

Salmonela: Apesar da maior ocorrência ser através do consumo de alimentos e água contaminada, a Salmonela também pode ser adquirida pelas mãos, devido à falta de higienização após utilizar o banheiro, visto que esta bactéria está presente no intestino e pode ser eliminada pelas fezes.

Outras doenças como Herpes, Doença mão-pé-boca, Mononucleose e até a Hepatite A podem ocorrer através da contaminação pelas mãos.

Além disso, também é importante manter uma higienização adequada dos alimentos e objetos que entram em contato com as vias respiratórias.