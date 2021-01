‘Preciso pensar onde quero estar no futuro’

Com 18 meses restando para o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ainda não sabe se o time da capital francesa será o seu futuro mesmo.

O jogador de 22 anos, que atrai interesse de outros gigantes do futebol mundial e já foi especulado no Real Madrid, não se comprometeu com seu futuro no PSG nesta sexta-feira.

“Nós estamos em discussões com o clube para tentar achar um projeto adequado”, disse Mbappé, à Telefoot, após a vitória por 4 a 0 do PSG sobre o Montpellier, onde ele marcou dois gols.

“Eu disse que estava pensando porque se eu renovar com o PSG seria por um longo prazo. Eu estou muito feliz aqui. Sempre fui. Mas eu tenho que pensar no que quero fazer nos próximos anos, onde quero estar. É nisso que estou pensando”, analisou o atacante.

“Eu vou precisar tomar uma decisão em breve, mas estou pensando. Se eu tivesse a resposta agora, daria. Não quero assinaar um contrato e dizer um ano depois que quero sair”, finalizou.