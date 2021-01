Preço da bitcoin bate novo recorde e ultrapassa R$ 220 mil

A criptomoeda bitcoin (BTC) segue o período de alta que começou no último trimestre de 2020 e ainda não mostra sinais de desaceleração.

Segundo o CoinMarketCap, a bitcoin é vendida na manhã desta sexta-feira (8) a R$ 221 mil (ou US$ 40,9 mil, na conversão direta de cotação). O aumento recente na capitalização total de mercado é de aproximadamente 10%. Caso o valor permaneça nessa casa, será um novo recorde de pico de valorização da criptomoda.

Além disso, a capitalização de todo o mercado de bitcoin fez o mercado de criptomoedas no geral superar o teto de US$ 1 trilhão pela primeira vez — muito graças ao aumento de 400% no valor da bitcoin em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, analistas consultados pelo site Business Insider alertam que a moeda continua bastante volátil e que grandes variações no preço podem acontecer, especialmente durante picos de valor.

O valor da bitcoin na manhã de sexta-feira (8).Fonte: CoinMarketCap

Na metade de dezembro de 2020, um recorde anterior foi batido: a cotação da unidade ultrapassou os US$ 20 mil pela primeira vez desde o seu lançamento, em 2009.