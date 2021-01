Prefeito Célio de Zequinha consegue apoio da maioria dos vereadores de Neópolis

Na eleição de 2016, o prefeito eleito na época, Luiz Melo de França, assumiu o mandato com a minoria dos vereadores lhe apoiando na Câmara Municipal, sendo necessário que o gestor fosse em busca do diálogo para somente com o entendimento ter seus projetos aprovados no legislativo de Neópolis.

Já em 2020, o prefeito Célio de Zequinha (PL), conseguiu eleger 5 vereadores de seu partido. O vereador João Paulo Guedes do PDT foi eleito 2º secretário da mesa diretora para o biênio 2021/2022, declarando apoio ao prefeito reeleito.

Os vereadores empossados em Neópolis foram: João Andrade (PL) Presidente da Câmara, Marcelo de Chico Duda (PL) Vice Presidente, Eron Nascimento (PL) 1° Secretário, João Paulo Guedes (PDT) 2° Secretário, Luiz Amorim (PL), José Luiz (PL), Tinho de Derivado (PSL), Doutora Israelli (PDT), Professora Raqueline (PP), Cecília de Terto (Avante) e Nito (PP).

Após a sessão de posse, o legislativo entrou em recesso parlamentar, devendo voltar os trabalhos na primeira semana de fevereiro, com as sessões ordinárias acontecendo no plenário Sebastião Campos e a população conhecendo quem se declarará oposição. Cabe lembrar que a chapa que venceu e compõe a mesa diretora, recebeu 10 votos a favor e apenas um contra.

Com informações de Ed Sousa Contato: @medeiros_al