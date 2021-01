Prefeito Ronaldo Lopes visita obras em Penedo

Os trabalhos de asfaltamento, drenagem e pavimentação seguem em ritmo acelerado

O Prefeito Ronaldo Lopes visitou nesta quarta-feira (27), junto com o Secretário de Serviços Públicos Ivo Moura, diversas obras de infraestrutura nas vias urbanas de Penedo.

Estão sendo realizados serviços de drenagem e asfaltamento na Rua Belo Horizonte, Loteamento Santa Luzia e no conjunto Mata Atlântica, fruto da parceria da Prefeitura de Penedo com o Governo de Alagoas por meio do programa Pró-Estrada.

Além dessas localidades, o gestor e o secretário municipal também vistoriaram os trabalhos de calçamento nas ruas do Conjunto Madre Espírito Santo, dialogando com moradores e trabalhadores das obras.

Segundo Ronaldo Lopes, as obras vão beneficiar a população que reside nessas localidades, pois atendem a um antigo anseio dos moradores que sofriam com a lama e a poeira.

“Investir na infraestrutura de Penedo é uma das minhas prioridades. A pavimentação e o asfaltamento das ruas representam uma transformação muito grande na qualidade de vida dos moradores dessas comunidades”, declarou o Prefeito de Penedo.

As obras estão em estado avançado e serão entregues em breve à população penedense.

Assessoria GAPRE