Prefeitura de Araçoiaba da Serra SP anuncia Processo seletivo na área da educação

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para profissionais de nível superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente de Desenvolvimento Infantil;

Intérprete de Libras; Ledor/Transcritor de Braille;

Professor de Educação Básica I;

Professor de Educação Básica II;

Professor de Educação Básica II – Educação Especial;

Professor de Educação Básica III – Inglês;

Professor de Educação Básica III – Artes;

Professor de Educação Básica III – Ciências;

Professor de Educação Básica III – Matemática;

Professor de Educação Básica III – História;

Professor de Educação Básica III – Português;

Professor de Educação Básica III – Geografia;

Professor de Educação Básica III – Educação Física.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.579,04 a R$ 2.693,04, por jornada de trabalho de 24 a 36 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da OMNI Concursos Públicos. A taxa de inscrição está fixado R$ 10,47.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, legislação de ensino, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de janeiro de 2021.

Informações do concurso