Prefeitura de Ascurra SC divulga novo Processo seletivo: Até R$14,2mil

Localizado a 188 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Ascurra divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Geral Comunitário; Médico Geral Comunitário; Operador de Equipamentos; Agente Comunitário de Saúde; Atende de Consultório Dentário – PSF – Emprego Público; Técnico de Enfermagem; Atendente de Educação Infantil; Auxiliar de Serviços Gerais; Enfermeiro; Enfermeiro; Motorista; Professor de Educação Física; Professor II; e Professor II. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.020,75 a R$ 14.290,77, por jornada de trabalho de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SC Treinamentos. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 28 de janeiro de 2021, conforme edital

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos; prova de títulos; mais prova prática para os cargos de motorista e operador de equipamentos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de fevereiro de 2021.

Informações do concurso