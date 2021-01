Prefeitura de Bananal SP anuncia novo Processo seletivo: Até R$11mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bananal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Saúde IV -Técnico de Laboratório; Técnico do executivo IV – Fiscalização Geral; Agente Operacional IV – Operador de Retroescavadeira; Agente Operacional – Nível IV – Mecânico; Especialista em Saúde Nível III – Fonoaudiólogo; Especialista em Saúde Nível III – Nutrição; Especialista em Saúde – Auxiliar em Saúde Bucal – ESF I; Analista do Executivo III – Serviço Social; Professor PEB II – Português; Professor PEB II – Inglês; Professor de Informática; Professor PEB II – Ciências; Professor de Música; Professor de Ensino Fundamental – PEB I – 1º ao 5º ano; Professor PEB II – Arte; Professor PEB II – Educação Física; Procurador Jurídico – Nível I; Professor de Educação Infantil; Professor PEB II – Matemática; Professor PEB II – História; e Professor PEB II – Geografia.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 11.140,36, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 de janeiro até às 16h do dia 2 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 70,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 28 de fevereiro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

