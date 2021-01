Prefeitura de Barracão oferece vagas temporárias de emprego pelo PSS

A Prefeitura de Barracão oferece vagas temporárias de emprego pelo Processo Seletivo Simplificado. Estão sendo disponibilizadas oito oportunidades temporárias. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances.

Prefeitura de Barracão oferece vagas temporárias

A Prefeitura de Barracão, município do estado do Paraná, está com inscrições em aberto para o Processo Seletivo Simplificado que disponibilizará oito vagas temporárias de emprego para diferentes cargos.

Veja, a seguir, os cargos que a Prefeitura de Barracão oferece vagas:

Auxiliar de serviços gerais;

Psicólogo;

Professor de EF e infantil;

Professor de artes;

Monitor de creche;

Intérprete de libras;

Manipulador de alimentos;

Professor de educação física.

Esse e outros editais que possam lhe interessar estão disponíveis no link.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, incluindo fundamental incompleto e médio, como consta no edital.

Segundo a organização, o Processo Seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva, que será feita de maneira presencial. Nas vagas destinadas à professores, o processo seletivo contará com uma segunda etapa de provas.

Após o Processo Seletivo, a contratação dos aprovados será feita de acordo com a necessidade da prefeitura. Além disso, a divulgação dos resultados ainda não possui uma data correta.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!