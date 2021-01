Prefeitura de Belo Horizonte MG 2021 anuncia EDITAIS com mais de 1000 vagas

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte divulgou a abertura de um novos editais de concurso e processo seletivo para preenchimento de nada menos que 1093 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2021:

Médico: Gastroenterologia (3); Gastroenterologia Pediátrica (3); Acupunturista (2); Alergia e Imunologia (2); Alergia e Imunologia Pediátrica (3); Anatomo Patologia / Citopatologia (2); Generalista (35); Geneticista (2); Geriatria (2); Angiologia / Cirurgia Vascula (3); Cardiologia (6); Cardiologia Pediátrica (2); Cirurgia de Cabeça e Pescoço (2); Cirurgia Geral (14); Cirurgia Pediátrica (2); Dermatologia (3); Ecocardiografia (2); Endocrinologia e Metabologia (3); Endocrinologia e Metabologia Pediatra (2); Endoscopia Digestiva Alta (2); Epidemiologia (1); Ginecologia E Obstetrícia (9); Cirurgia Plástica (3); Clínico (23); Coloproctologista (3); Hematologia / Hemoterapia (2); Hematologia / Hemoterapia Pediátrica (1); Otorrinolaringologia (3); Pediatria (12); Pneumologia (2); Pneumologia Pediátrica (2); Reumatologia Pediátrica (2); Urologista (3); Psiquiatria (8); Psiquiatria Infantil (1); Medicina do Trabalho (1); Medicina Física e Reabilitação (2); Neurologia Pediátrica (3); Oftalmologia (3); Ortopedia E Traumatologia (12); Radiologia e Diagnóstico Por Imagem (2); Reumatologia (3); Homeopatia (1); Infectologia (3); Infectologia Infantil (2); Intensivista (1); Mastologia (3); Nefrologia (3); Nefrologia Pediátrica (1); Neurocirurgia (2); Neurologia (3);

Enfermeiro (119); Epidemiologia (1); Cirurgião Dentista: Dentística (2); Endodontia (1); Prótese Dental (2); Odontologia Pacientes com Necessidades Especiais (1); Periodontia (1); Cirurgia Traumatologia Buco Maxilo Facial (2); Clínico Geral (19); e Odontopediatria (2);

Dentística (2); Endodontia (1); Prótese Dental (2); Odontologia Pacientes com Necessidades Especiais (1); Periodontia (1); Cirurgia Traumatologia Buco Maxilo Facial (2); Clínico Geral (19); e Odontopediatria (2); Técnico de Serviços de Saúde: Técnico de Radiologia (21); Técnico em Citopatologia (1); Técnico em Ortóptica (1); Técnico de Enfermagem (392); Técnico de Laboratório (38); Técnico em Prótese Dental (3); Técnico em Higiene Bucal (94); Técnico em Ótica (1);

Técnico de Radiologia (21); Técnico em Citopatologia (1); Técnico em Ortóptica (1); Técnico de Enfermagem (392); Técnico de Laboratório (38); Técnico em Prótese Dental (3); Técnico em Higiene Bucal (94); Técnico em Ótica (1); Técnico Superior de Saúde: Farmacêutico Bioquímico Análises Clínicas (14); Farmacêutico Bioquímico Medicamentos (17); Gestão em Serviços de Saúde (1); Veterinário (9); Fisioterapeuta (9); Fonoaudiólogo (16); Terapeuta Ocupacional (12); Educador Físico (3); Nutricionista (10); Psicólogo (31); Assistente Social (16); Biólogo (8);

Farmacêutico Bioquímico Análises Clínicas (14); Farmacêutico Bioquímico Medicamentos (17); Gestão em Serviços de Saúde (1); Veterinário (9); Fisioterapeuta (9); Fonoaudiólogo (16); Terapeuta Ocupacional (12); Educador Físico (3); Nutricionista (10); Psicólogo (31); Assistente Social (16); Biólogo (8); Fiscal Sanitário Municipal de Nível Superior: Medicina Veterinária (1); Farmácia -Bioquímico (1); Medicina (1);

Medicina Veterinária (1); Farmácia -Bioquímico (1); Medicina (1); Fiscal Sanitário Municipal: Nível Superior (1);

EDITAL nº 02/2021:

Agente Comunitário de Saúde (18), distribuídas nas seguintes localidades: Noroeste; Norte; Oeste; Venda Nova; Barreiro; Centro-Sul; Leste; Nordeste; e Pampulha.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.400,13 a R$ 8.466,82, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 de março até às 23h59 do dia 3 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 110,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 8 a 10 de março de 2021, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, saúde pública e conhecimentos específicos, conforme o cargo; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de maio de 2021.

O concurso e o Processo seletivo terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

